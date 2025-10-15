Portazo de Scaloni: "Mastantuono y Nico Paz no tienen sitio como titulares"

Argentina se impuso sin demasiados problemas en el último amistoso de este parón de selecciones. Los de Scaloni golearon a su rival (0-6) con tantos de Mac Allister (x2), Lautaro Martínez (x2), Montiel y Echevarria en propia puerta. Entre los más destacados, un Leo Messi que sumó dos asistencias más a sus históricos registros y que ya se sitúa en lo más alto en cuanto a pases de gol en la historia de las selecciones.

Tras el partido, Scaloni atendió a los medios de comunicación para tratar algunos de los nombres propios del combinado albiceleste. Entre ellos, Franco Mastantuono y Nico Paz. El primero abandonó la concentración de la selección por una sobrecarga muscular, mientras que el jugador del Como disputó el partido completo ante Venezuela y algo más de media hora ante Puerto Rico.

Nico Paz celebra un gol con el Como / EFE

Sin embargo, el seleccionador argentino pidió prudencia y admitió que el sitio de ambos, por ahora, no está en el once titular.

"Son jugadores importantes para nosotros. Los dos son zurdos, juegan en una posición parecida, aunque tienen diferentes características. Seguimos probando. Son jóvenes que hoy no tienen sitio dentro del equipo titular, pero la idea es darles minutos. Seguramente podrán convivir en un futuro", señaló Scaloni ante la prensa.

La competencia en la selección es feroz, ya sea para jugar en el ataque o en una posición más retrasada. A pesar de todo, los dos futbolistas están llamados a ser muy importantes en el futuro de Argentina.

Lionel Scaloni, entrenador de Argentina / AP

Por el momento, Nico Paz continúa dejando claro en el Como que su progresión no cesa, dejando grandes actuaciones gracias a su creatividad, técnica, desborde y visión de juego. El Real Madrid ya se plantea seriamente ejercer el próximo verano la opción de recompra incluida en su acuerdo de cesión.

Por su parte, Mastantuono ha caído de pie en el conjunto blanco. Xabi Alonso confía mucho en el argentino y a día de hoy parece un titular indiscutible, si bien falta por ver como adapta el técnico el once del equipo para meter a Jude Bellingham.

Hablamos de dos jugadores muy jóvenes a los que Scaloni, por ahora, no quiere añadirles presión. El técnico cuenta con ellos en sus planes, pero no tiene ningún tipo de prisa por darles un papel como titulares. Con o sin ellos, Argentina será una de las grandes favoritas para levantar el próximo Mundial.