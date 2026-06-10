Portazo tras portazo al Real Madrid

Cuando Florentino Pérez prometió durante la campaña electoral que estaba dispuesto a realizar una oferta histórica por un fichaje galáctico, toda Europa empezó a hacer suposiciones. El Real Madrid tenía preparado un golpe de efecto para el mercado y pretendía gastarse nada más y nada menos que 150 millones de euros, lo que suponía el traspaso más caro de la historia del club. Sin embargo, apenas unas semanas después, el escenario es muy distinto. Uno a uno, los grandes candidatos han ido dando portazo públicamente al conjunto blanco.

De París a Múnich

Los primeros nombres que aparecieron tras el anuncio del presidente de los blancos en 'Horizonte' fueron los nombres de Vitinha y Joao Neves. El centro del campo era una de las grandes preocupaciones del madridismo y ambos encajaban perfectamente en los perfiles que busca el club. La respuesta desde Francia fue rotunda. El conjunto parisino dejó claro en privado que no había ninguna opción y posteriormente Jorge Mendes se encargó de hacerlo público.

"Vitinha y Joao Neves nunca fueron una opción para nadie. Son innegociables para el PSG y están muy muy felices en París. Seguirán acumulando trofeos", explicó el agente en declaraciones a Fabrizio Romano después de que se conociera la oferta madridista por Julián Álvarez.

Descartada la vía parisina, las miradas se dirigieron hacia Alemania. Michael Olise emergió como otro de los futbolistas capaces de justificar una inversión gigantesca. Su crecimiento en el Bayern y su capacidad para marcar diferencias le convertían en un objetivo ideal para cualquier gran club europeo. El perfil tenía sentido teniendo en cuenta que la banda derecha del ataque blanco está huérfana, pero desde Múnich tampoco tardaron en responder.

Herbert Hainer, presidente del equipo bávaro, también se encargó de cerrarle la puerta a Florentino públicamente: "Michael Olise es jugador del Bayern y tiene un contrato a largo plazo. No somos un club vendedor. Si Florentino Pérez quiere enviarnos una oferta, lo que no ha pasado hasta ahora, puede ahorrarse la molestia".

Michael Olise, durante un partido del Bayern / EFE

La extraña oferta por Julián Álvarez

El último capítulo fue el más sonado. El Real Madrid presentó una oferta pública de 150 millones de euros por Julián Álvarez. La operación generó un terremoto mediático, pero duró poco. En el mismo comunicado, el club confirmaba que el Atlético de Madrid rechazó cualquier posibilidad de negociación. Por si fuera poco, posteriormente los rojiblancos se rieron de sus vecinos en redes sociales.

La sensación general es que ni el propio entorno madridista tenía completamente identificado cuál era ese fichaje galáctico prometido. Cuando Florentino anunció que preparaba una oferta récord, muchos pensaron en Vitinha y otros apostaron por Joao Neves, más tarde apareció con fuerza el nombre de Olise y finalmente el elegido fue Julián Álvarez. El desenlace con todos ellos ha sido el mismo.

Julián Álvarez, con el Atlético de Madrid / AFP7 vía Europa Press

La situación deja una imagen poco habitual para el Real Madrid. Durante años, el club fue el tiburón blanco del mercado, capaz de convencer a prácticamente cualquier futbolista. Ahora las tornas han cambiado. Los clubes poderosos en lo económico no tienen necesidad alguna por vender, conscientes de lo difícil que es adquirir talento de primer nivel, mientras que los jugadores prefieren guardar silencio y no forzar situaciones, al menos hasta este momento.

Florentino prometió una oferta galáctica por un gran jugador y ha cumplido. Resultaría muy llamativo que el presidente del Real Madrid lo dejara todo en un simple cumplimiento electoral y que no buscara más vías para lograr ese gran fichaje. La promesa de los 150 millones pretendía demostrar músculo y hasta ahora se ha quedado en una colección de portazos.