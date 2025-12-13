Portazo de Klopp al Real Madrid

Las declaraciones del entorno de Jürgen Klopp han servido para aclarar uno de los rumores que habían surgido en torno al banquillo del Real Madrid en las últimas semanas. El técnico alemán no contempla, por ahora, un regreso a la actividad como entrenador, pese a haber sido vinculado con el club blanco como posible alternativa a Xabi Alonso y ser el gran sueño del Bernabéu.

Así lo confirmó Oliver Mintzlaff, director global de fútbol de Red Bull, quien aseguró que Klopp ha sido claro respecto a su futuro inmediato. “Ha dejado claro que no quiere ser entrenador en este momento”, explicó Mintzlaff durante un evento organizado por Leipziger Volkszeitung.

Jürgen Klopp, en su nueva vida en Red Bull / LAP

Estas declaraciones llegan en un contexto crítico sobre la figura de Xabi Alonso. A cinco meses del inicio de la temporada 2025-26, el equipo atraviesa una fase muy mala de resultados y de juego, con solo dos victorias en los últimos ocho partidos oficiales. Algo que podría llegar a ser definitivo para su cargo si no suma una victoria el próximo domingo ante el Alavés.

La situación se ha visto acompañada por informaciones que apuntan a dudas internas sobre el funcionamiento del equipo, así como a cierto malestar en el vestuario. Este escenario ha alimentado las especulaciones sobre posibles alternativas en el banquillo, entre ellas la de Klopp, citada por el periodista Florian Plettenberg como uno de los nombres que se habían puesto sobre la mesa junto a Zidane o Arbeloa.

Zidane expresa su deseo de convertirse en seleccionador para su país. / Perform

Sin embargo, la postura del técnico alemán descarta cualquier opción a corto plazo. Desde el entorno de Red Bull se insiste en que Klopp está centrado en su nuevo cargo y no contempla volver a entrenar, independientemente del club que pudiera estar interesado.

De este modo, el Real Madrid se queda sin otra opción en caso de tener que cesar al tolosarra. No solo Klopp, ya que Zidane también estaría descartado por su futuro compromiso con la selección francesa. Si Xabi no consigue dar la vuelta a la situación, la opción más realista se queda en únicamente el nombre de Álvaro Arbeloa.