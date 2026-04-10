Portazo del Bayern al Real Madrid por Olise

El Real Madrid vuelve a moverse en el mercado… o al menos eso apuntaban desde Alemania. Según Bild, el conjunto blanco seguía muy de cerca a Michael Olise, actual futbolista del FC Bayern Munich y uno de los nombres propios de la temporada en Europa. Sin embargo, la realidad ha dado un giro brusco.

Michael Olise y Harry Kane asustan al Real Madrid tras golear con el Bayern / EFE

El director deportivo del club bávaro, Max Eberl, ha salido al paso de las informaciones para desmentir cualquier opción de salida del extremo francés. En declaraciones recogidas por Sky Sports, fue tajante: “¿Olise al Real Madrid? No, simplemente no… ninguna posibilidad”. Además, reforzó el mensaje: “Tenemos un proyecto a largo plazo, Michael se siente muy cómodo aquí”.

UN PERFIL QUE ENCAJABA… SOBRE EL PAPEL

El interés tenía lógica. El Madrid encara una posible reestructuración tras una temporada en la que, como todo apunta, no se alcanzarán los objetivos deseados. En ese contexto, Olise aparecía como una pieza ideal.

Zurdo, eléctrico y diferencial desde el costado derecho, el francés es justo el perfil que escasea en la plantilla. Un jugador que parte abierto, pero que gana peso al perfilarse hacia dentro, con capacidad para filtrar el último pase, desbordar en el uno contra uno y amenazar desde media distancia.

Mbappé y Vinicius celebran un gol con el Madrid / JUANJO MARTIN / EFE

UNA DELANTERA DESCOMPENSADA

La configuración actual del ataque blanco sigue generando debate. En la izquierda se acumulan nombres como Vinícius Júnior, Kylian Mbappé y Rodrygo Goes, mientras que en la derecha predominan perfiles más interiores como Brahim Díaz o Arda Güler.

El entrenador del Bayern de Múnich, Vincent Kompany, durante el encuentro correspondiente a la ida de los cuartos de final de la Liga de Campeones / EFE/ Juanjo Martín

A esto se suman incógnitas: la continuidad de Rodrygo, el regreso de Endrick buscando protagonismo o la posible salida de Franco Mastantuono en busca de minutos.

UN MOVIMIENTO QUE SE ENFRÍA

En ese escenario, Olise encajaba como un guante. Pero la contundencia del Bayern enfría, al menos por ahora, cualquier opción real de mercado. El club alemán no solo descarta negociar, sino que transmite una idea clara: el francés es pieza estructural del proyecto.

Hace dos veranos, el Bayern pagó cerca de 53 millones de euros al Crystal Palace FC por su fichaje, una cifra que hoy parece incluso contenida viendo el rendimiento del jugador y la inflación del mercado.

El mensaje desde Múnich es cristalino: no hay caso. Por mucho que el Madrid suela insistir cuando detecta talento diferencial, esta vez se ha encontrado con una puerta completamente cerrada