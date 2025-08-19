El Real Madrid recibe a Osasuna hoy martes 19 de agosto en el que será su estreno en la presente temporada de LaLiga EA Sports. El nuevo proyecto de Xabi Alonso arranca esta noche con el gran objetivo de arrebatarle la corona doméstica al FC Barcelona.

El primer desafío del Real Madrid en la competición no será ni mucho menos sencillo, pues se enfrenta a un rival con aspiraciones europeas que en la edición anterior se quedó a las puertas de su objetivo y hace dos llegó a disputar la previa de la Conference League. Además, los blancos contarán con la presión añadida de saber que el FC Barcelona sumó de tres en su estreno ante el Mallorca.

Uno de los hechos más llamativos del debut del Real Madrid esque este tendrá lugar en una fecha atípica, después de que el resto de equipos ya hayan salido a escena. Blancos y rojillos iniciarán su andadura en LaLiga este martes, suponiendo una excepción en el 'modus operandi' de la competición, cuyos partidos se disputan de viernes a lunes.

¿Por qué el Real Madrid juega hoy la jornada 1 de LaLiga EA Sports?

La razon por la que el Real Madrid ha retrasado su estreno en la jornada 1 de LaLiga EA Sports responde a su reciente participación en el Mundial de Clubes, que terminó el pasado 9 de julio con la derrota ante el PSG en semifinales. El conjunto blanco solicitó su aplazamiento alegando la necesidad de poder tener el tiempo necesario de preparación en pretemporada respetando las vacaciones de sus futbolistas.

Esta propuesta fue respaldada por la AFE en base del convenio colectivo, que garantiza un mínimo de tres semanas de vacaciones. De este modo, el partido se aplazó a la fecha exacta en la que se cumplían estas concidiones, el martes 19 de agosto.

¿Dónde ver por TV el Real Madrid - Osasuna de la jornada 1 de LaLiga?

En España, el partido entre Real Madrid y Osasuna de la jornada 1 de LaLiga EA Sports se podrá ver por TV y online a través de la plataforma de pago DAZN, concretamente en el canal DAZN LaLiga (M55, O113).

Desde SPORT, te contamos todo lo que suceda en el Real Madrid-Osasuna a través de nuestra narración en directo, así como la crónica y las mejores declaraciones de los protagonistas una vez finalice el partido.