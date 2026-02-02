Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Policía localiza a quien lanzó una piel de plátano a Vinicius en el Albacete-Real Madrid

El incidente se produjo en el partido de Copa del Rey disputado entre ambos equipos el pasado 14 de enero

Vinicius, en el partido ante el Albacete

Vinicius, en el partido ante el Albacete / Jose Breton / AP

EFE

Albacete

La Policía Nacional ha localizado al autor del lanzamiento de una piel de plátano al jugador brasileño Vinicius el pasado 14 de enero durante el partido de octavos de final de Copa del Rey que enfrentó al Albacete con el Real Madrid en el estadio Carlos Belmonte.

Lo ha señalado la Policía Nacional este lunes en un comunicado en el que ha explicado que el espectador identificado estaba presenciando el encuentro desde la tribuna.

La Policía ha señalado que esa persona arrojó una piel de plátano a Vinicius "entendiéndose esta acción como un claro signo de racismo contra el deportista”.

Los medios técnicos y el dispositivo de seguridad establecido por la Policía Nacional con motivo de aquel encuentro el individuo que llevó a cabo la acción ha sido "plenamente identificado".

La nota de prensa ha agregado que ha sido propuesto para sanción administrativa a tenor de la Ley 19/2007 de 11 de julio contra la violencia, el racismo, la xenofobia y la intolerancia en el deporte.

