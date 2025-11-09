Poli Rincón sentencia a Xabi Alonso tras el empate contra el Rayo: “Es incapaz..."

Poli Rincón no formaba parte de los comentaristas del Rayo - Real Madrid en Tiempo de Juego de COPE para el empate del Real Madrid en Vallecas, pero aprovechó su momento cuando tuvo ocasión y no pudo morderse la lengua. El exdelantero blanco lanzó un mensaje contundente sobre el equipo de Xabi Alonso, que volvió a mostrar una preocupante falta de identidad.

“Xabi, a día de hoy, es incapaz hasta ahora de encontrar la brújula del juego del Madrid”, soltó sin rodeos en los micrófonos de Tiempo de Juego. Una frase breve, pero que resume a la perfección la sensación que dejó el conjunto blanco: mucho talento, pero poco fútbol.

El propio Paco González, director del programa, trató de romper el hielo con humor. “¿Vienes con esguince de mandíbula de los bostezos que pegabas?”, le preguntó entre risas. Pero Poli, visiblemente molesto, respondió con tono serio: “Tú sabes perfectamente que bostezos, no. Por eso, si me estás tirando por ahí, no me hagas hablar porque no quiero hablar”. Lo decía queriendo hablar, y vaya si habló.

Rincón, fiel a su estilo, recurrió después a una de sus metáforas para explicar lo que ve en el campo: un Madrid sin estructura, descoordinado. “Si tú tienes una mano y quieres tener seis dedos, es difícil. Es prácticamente imposible. ¿Por qué? Porque aunque tengas seis dedos, si no tienes la palma de la mano, los dedos se caen”.

La imagen no puede ser más gráfica. Para el exfutbolista, el problema no está en las piezas sueltas, sino en el conjunto. Sin una idea de juego clara, sin una “palma” que lo sostenga todo, los esfuerzos individuales se diluyen.

Y esa, según Poli, es la verdadera urgencia del Madrid de Xabi Alonso: encontrar su centro, su sentido… su brújula.