Poli Rincón, sobre José Mourinho: "El Real Madrid no juega al fútbol"

El Real Madrid volvió a la senda del triunfo en liga tras vencer al Rayo Vallecano en el Santiago Bernabéu. Una victoria que sirve para recuperar el ánimo del vestuario y consolidar una buena dinámica, al imponerse también al Inter de Milán durante la semana en Champions.

En el encuentro liguero, correspondiente a la quinta jornada, el Real Madrid se llevó tres puntos ante un equipo que no ha empezado bien la competición. Los de José Mourinho fueron superiores en bastantes tramos del partido y aprovecharon los errores iniciales para dejar el marcador casi sentenciado: 3-0 en la primera parte.

Pero el paso por los vestuarios pareció no sentar nada bien al conjunto del luso. Empezaron la segunda parte 'empanados' y el Rayo aprovechó, de la mano de Sergio Camello, para recortar distancias. De hecho, los vallecanos le arrebataron el esférico al Madrid durante bastantes minutos. Un detalle que, a pesar de la victoria, no gustó nada a algunos analistas.

Enfado en la COPE

En la COPE, Poli Rincón, comentarista, hizo hincapié a este aspecto. De hecho, se mostró hasta enfadado. "Paco ya lo ha dicho, y el que tiene que reaccionar es el entrenador", empezó argumentando.

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Real Madrid - Rayo Vallecano. / DPA vía Europa Press / DPA vía Europa Press

Pese a que el encuentro terminó 4-1 y con el 56% de posesión para el Real Madrid, el Rayo asustó. "Mourinho está viendo que en el minuto 64 el equipo se ha caído y el Rayo, como ya hizo el Inter, está dominando", decía. "El Real Madrid no juega al fútbol y Mourinho no quiere jugar al fútbol. No quiere tener el balón. Esto a mí no me gusta. Ganaremos el partido y seremos resultadistas, pero no me gusta lo que veo", terminaba.