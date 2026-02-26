El polémico 'like' de Prestianni: critica a un compañero por Vinicus

La polémica entre Prestianni y Vinicius sigue vigente tras la eliminatoria. El argentino no pudo jugar la vuelta en el Bernabéu por un presunto insulto racista sobre el brasileño. Algo que indignó mucho al jugador del Benfica, ya que el jugador fue sancionado provisionalmente sin haberse demostrado aún su culpabilidad.

Prestianni ya alzó la voz tras la confirmación de la sanción y criticó a la UEFA en sus redes sociales: "Pegar una piña sin pelota se puede, se ve y ninguna sanción. Sancionar sin pruebas se puede, se ve. Ya no disimulan ni un poco con el Real. Vergüenza dan", comentario que borró pocos minutos después.

Ahora la polémica azota al propio vestuario del Benfica. Al terminar el encuentro y con la clasificación del Real Madrid, el jugador Lopes Cabral le pidió su camiseta a Vinicius Jr. Un gesto muy común en el mundo del fútbol, pero que no gustó nada a una parte de la afición de Las Aguilas. La cuenta de fans "portalbenfiquista" subió un post a su Instagram criticando esta acción: “Sidny le pidió su camiseta a Vinicius al final del partido... Llevamos una semana criticándonos por el bebé que llora y miente, y en cuanto termina el partido, lo primero que hace es pedirle su camiseta”, una publicación a la que Prestianni le dio like.

El polémico like de Prestianni / Instagram

El argentino le puso "me gusta" a un comentario criticando la actitud de uno de sus compañeros por cambiarse la camiseta con Vinicius. El ambiente entre la afición del Benfica y el futbolista blanco está muy tensa.

De hecho, los comentarios en el propio post en contra de Lopes Cabral son vergonzosos. Hinchas pidiendo que el neerlandés se marche del Benfica o pidiendo respeto por su camiseta: “Deberían venderlo y desaparecer del Benfica. No debería volver a salir del banquillo esta temporada”.

Hay que recordar que Lopes Cabral tiene solo 23 años. La eliminatoria ya ha terminado, pero el presunto insulto racista de Prestianni a Vinicius ha terminado siendo más protagonista que lo que sucedió en el terreno de juego durante 180 minutos.