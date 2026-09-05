Polémico gesto de Vinicius con José Mourinho tras la derrota del Real Madrid

Tras caer ante el Betis en La Cartuja y con la tensión palpable en el ambiente, José Mourinho quiso cumplir con el ritual habitual después de cada partido y saludar tanto a sus jugadores como a los futbolistas del equipo verdiblanco.

Sin embargo, hubo un momento que no pasó desapercibido. Cuando el técnico llegó a Vinicius Jr, el brasileño estrechó inicialmente la mano del técnico portugués, pero cuando parecía que Mourinho quería decirle algo, el delantero siguió caminando sin detenerse, despegándose rápidamente del apretón de manos. Un gesto breve, pero suficientemente llamativo como para hacerse viral en redes sociales y ser interpretado por muchos como un desplante al entrenador.

Las imágenes, grabadas desde la grada, no permiten saber qué ocurrió con exactitud entre ambos. Mourinho parece dirigirse al brasileño durante unos instantes y Vinicius, después de ese primer contacto, continúa su camino sin quedarse a hablar con el entrenador. Puede tratarse simplemente de una reacción fruto de la frustración por la derrota, pero la escena llamó especialmente la atención por el contexto que rodea a ambos.

No en vano, Mourinho ha sido precisamente uno de los principales defensores públicos de Vinicius desde que tomó las riendas del Real Madrid. Después de la victoria ante el Espanyol en la primera jornada, el portugués salió en defensa del brasileño ante los roces que había protagonizado durante el encuentro. "Vinicius no es un santo, pero lo que le hacen es demasiado", llegó a decir Mourinho, que incluso se atrevió a comparar la situación con el "bullying".

Mourinho tras la derrota ante el Betis / EFE

Por eso resulta todavía más llamativo que sea precisamente Vinicius quien protagonice ahora una escena de este tipo con Mourinho. El técnico ha insistido desde el inicio de la temporada en que entiende la personalidad del brasileño y en que todos deben protegerle.

La escena recuerda inevitablemente a otro episodio que Vinicius protagonizó el pasado curso con Xabi Alonso, aunque aquel fue mucho más dramático. En el Clásico de octubre de 2025, el brasileño abandonó el terreno de juego visiblemente enfadado cuando el técnico decidió sustituirle, realizando aspavientos durante su camino hacia la banda, protestando y marchándose directamente al vestuario sin saludar al que por aquel entonces era su entrenador.

Vinicius protesta al árbitro durante el partido del Real Madrid ante el Betis en la primera derrota blanca de la temporada / AFP7 vía Europa Press / AFP7 vía Europa Press

En aquella ocasión la relación entre los dos protagonistas ya venía muy agrietada. Nada que ver con lo sucedido con Mourinho, que a pesar de la primera derrota continuó defendiendo el trabajo de sus futbolistas en rueda de prensa.

El gesto puede ser simplemente una consecuencia de la tensión y la frustración de una derrota especialmente dolorosa, pero después de todo lo sucedido el año pasado al brasileño se le mira con lupa en cada instante, especialmente cuando el entrenador también es protagonista de esos momentos.