Las polémicas más salvajes de Mourinho contra el Barça

El regreso ya es una realidad. El Benfica ha hecho oficial mediante un comunicado que el Real Madrid ha ejecutado el pago de los 15 millones de euros correspondientes a su cláusula de rescisión, confirmando así la vuelta de José Mourinho al banquillo blanco.

Tras una sorpresiva salida de Lisboa, el portugués regresa para liderar el nuevo proyecto del club que ya dirigió entre 2010 y 2013, abriendo de nuevo las puertas del Santiago Bernabéu al 'Special One'. Su anterior ciclo en la capital española estuvo profundamente marcado por la constante tensión y el ruido mediático. Con Mourinho, el espectáculo nunca se queda solo en el césped.

A propósito de su explosivo retorno, repasamos algunas de las grandes polémicas que dejaron huella en su rivalidad con el Barça.

El "teatro del bueno" (febrero 2006)

Siendo entrenador del Chelsea, tras perder 1-2 en Stamford Bridge ante el Barcelona en octavos de Champions (con un recital de un joven Leo Messi que provocó la expulsión de Asier del Horno), Mourinho protagonizó una de sus frases más recordadas. El argentino, con solo 18 años, deslumbró con sus regates y desbordes, lo que llevó a una dura entrada de Del Horno que le costó la roja directa en el minuto 37. Mourinho centró su crítica en la simulación de Messi.

Messi y Del Horno, durante un encuentro de Champions League / JOAN MONFORT / EDECASA

En rueda de prensa, Mourinho declaró: "¿Qué podemos hacer? ¿Vamos a suspender a Messi por hacer teatro? Sí, ha hecho teatro. Catalunya es un país de cultura y sabéis lo que es teatro... es teatro del bueno". Fue más allá y sugirió irónicamente una sanción para el joven argentino "para que el niño aprenda". Aquella expresión se convirtió en un clásico recurrente que Mourinho y su narrativa usaron durante años para criticar la supuesta simulación del Barcelona, alimentando la rivalidad mucho antes de su llegada al Real Madrid.

La noche de los aspersores (abril 2010)

Siendo entrenador del Inter de Milán, Mourinho eliminó al Barcelona de Pep Guardiola en las semifinales de la Champions League 2009-10. Tras ganar 3-1 en la ida en el Giuseppe Meazza, el Inter resistió en el Camp Nou (derrota 1-0 con gol de Piqué) a pesar de jugar con 10 hombres desde el minuto 27 tras la expulsión de Thiago Motta. Nada más sonar el pitido final, Mourinho salió corriendo desde el banquillo hacia el césped del Camp Nou, celebrando efusivamente con el dedo índice levantado.

El entrenador portugués, Jose Mourinho / XAVIER BERTRAL / EFE

La celebración provocó la ira del estadio. Víctor Valdés se encaró con él y, poco después, el Barça activó los aspersores del campo para intentar dispersar a los jugadores y cuerpo técnico del Inter. Mourinho siempre ha recordado aquella noche con orgullo: "Si pudiera elegir uno de los partidos más emocionantes de uno de mis equipos, elegiría este... Creo que fui brillante en la forma en que organicé el equipo". Aquella imagen se convirtió en uno de los símbolos más potentes de su rivalidad con el Barça de Guardiola.

La lista de "errores" arbitrales y la tensión con Valdano (diciembre 2010)

Poco después de llegar al Real Madrid, Mourinho mostró su estilo sin filtros. Tras un partido contra el Sevilla en diciembre de 2010 (victoria por 1-0), el técnico portugués apareció en rueda de prensa con un folio en la mano y exhibió una lista con 13 supuestos errores graves del árbitro Clos Gómez. Afirmó que estaba cansado de tener que ser siempre él quien denunciara las injusticias y exigió que el club, a través de su estructura, defendiera más al equipo.

Clos Gómez en el momento de expulsar a Mourinho / EFE

Mourinho cargó directamente contra Jorge Valdano, entonces director general, e instó a Florentino Pérez a implicarse más: "Quiero que el club defienda a mi equipo". Este episodio contribuyó a tensar las relaciones internas y fue uno de los detonantes que facilitaron la salida de Valdano del club meses después. Marcó desde muy temprano el tono confrontacional que caracterizaría su etapa en el Bernabéu.

Guardiola, el "puto amo" (abril 2011)

En el marco de la eliminatoria de Champions entre Real Madrid y FC Barcelona, Mourinho criticó duramente que Guardiola se quejara anteriormente de un gol anulado y estableció una clasificación de entrenadores: un grupo muy pequeño que nunca critica a los árbitros, un grupo grande (donde se incluía él) que critica errores, y un tercer grupo nuevo con "solo una persona": Pep, que criticaba "aciertos". Guardiola, que hasta entonces mantenía un perfil bajo, decidió responder en rueda de prensa.

Se cumplen ocho años del famoso pique en sala de prensa entre Mourinho y Pep Guadiola / sport

"Como el señor Mourinho se ha tomado la licencia de llamarme Pep, yo le voy a llamar a él José... En esta sala, él es el puto amo, el puto jefe. Es el tío más listo del mundo. No quiero competir ni un instante", declaró Pep. Reconoció que habían estado juntos cuatro años en el Barcelona y cerró con un guiño catalán citando a Lluís Llach. La respuesta levantó anímicamente al Barça, que ganó 0-2 en el Bernabéu. David Trueba y Zubizarreta habían intentado disuadirle, pero Guardiola consideró necesario el golpe dialéctico.

El famoso "¿Por qué?" de la Champions (abril 2011)

Tras perder la ida de las semifinales de Champions ante el Barça en el Bernabéu, con la discutida expulsión de Pepe, Mourinho ofreció una de las ruedas de prensa más recordadas de la historia del fútbol. Repitió insistentemente la pregunta "¿Por qué?", insinuando un trato de favor sistemático de la UEFA y los árbitros hacia el Barcelona. Mencionó la publicidad de UNICEF en la camiseta culé, el poder de Ángel María Villar en la UEFA y árbitros como Övrebo, De Bleeckere, Busacca o Stark.

Pep Guardiola y Mourinho, entrenadores de Barcelona y Real Madrid en 2011 / Ballesteros / EFE

El técnico blanco llegó a decir que le daría "vergüenza" ganar una Champions como lo había hecho Guardiola en 2009 y afirmó que "ganar así no tiene el mismo sabor". La UEFA le impuso una dura sanción y la comparecencia elevó la presión mediática y la rivalidad a niveles estratosféricos antes del partido de vuelta.

El dedo en el ojo a Tito Vilanova (Supercopa de España, agosto 2011)

En medio de una trifulca monumental cerca de los banquillos durante la vuelta de la Supercopa de España en el Camp Nou, Mourinho se acercó por detrás a Tito Vilanova (entonces segundo entrenador de Guardiola) y le metió un dedo en el ojo. Vilanova respondió con una colleja y Mourinho se retiró con una sonrisa sarcástica. La acción ocurrió tras una dura entrada de Marcelo sobre Cesc Fàbregas que derivó en múltiples expulsiones.

Tito y Mourinho protagonizaron un incidente mítico / SPORT

En la rueda de prensa posterior, Mourinho se refirió despectivamente a Vilanova como "Pito Vilanova" y dijo no saber quién era. Años después (en 2021) pidió perdón por el incidente. La imagen dio la vuelta al mundo y se convirtió en uno de los símbolos más lamentables de la máxima tensión de aquella era de Clásicos.

La emboscada a Teixeira Vitienes en el parking (enero 2012)

El nivel de confrontación con los árbitros llegó a extremos inauditos durante un Clásico de Copa del Rey. Molesto por la actuación del colegiado Fernando Teixeira Vitienes en el Camp Nou (que incluyó la expulsión de Sergio Ramos), Mourinho decidió esperarlo en el aparcamiento del estadio tras el partido. "¡Vaya artista, cómo te gusta joder a los profesionales!", le espetó según algunos testigos.

El árbitro del partido Fernando Teixeira Vitienes (i) muestra tarjeta amarilla al defensa del Real Madrid, Sergio Ramos (d) / Toni Albir / EFE

La icónica fotografía de Mourinho apoyado de brazos cruzados en un coche, acechando pacientemente en la penumbra del parking, se hizo legendaria. Meses después, el propio técnico admitió el hecho, pero aseguró haber sido "extremadamente educado y tranquilo" en la conversación.

Mourinho dejó el Bernabéu en 2013 tras una temporada complicada con tensiones internas. Su vuelta genera expectación: el 'Special One' regresa con un carácter más calmado, aunque sus años en Madrid no se olvidan en Barcelona. El espectáculo está garantizado.