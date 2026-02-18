Polémicas palabras tras el 'caso Prestianni': "Si fuera otro confiaría al 100%, pero con Vinicius siempre es raro"

La opinión mayoritaria sobre el episodio entre Prestianni y Vinicius es favorable al brasileño, pero no todos se creen al futbolista del Real Madrid. Uno de los más críticos con Vinicius fue Daniel Riolo, periodista del After of RMC; sus palabras crearon mucha polémica en las redes sociales.

Riolo no duda en condenar el insulto racista, pero no termina de confiar en la palabra del merengue: "En esta situación no puede haber peros. Vinicius siempre está metido en problemas en el campo, todo el tiempo. No tienes que generalizar a los argentinos. No estamos 100% seguros de lo que se dice, estamos esperando la prueba; tú dices que los argentinos todos hacen esto, tú no puedes decir aquello", explicó en directo.

El periodista francés seguía la misma línea argumental que Mourinho. El portugués le metió un palo a Vinicius recordando que el futbolista termina con polémica en cada estadio al que va... Riolo piensa lo mismo: "Vinicius está metido en todos los problemas, en todos los campos del mundo. Por todas partes. ¿Estamos 100% seguros? Letexier, ¿está puesto en el informe, seguro? No me importa lo que diga Vinicius. ¿Estamos 100% seguros de lo que se lo dijo? No estamos seguros. Todo lo que dice Vinicius me cuesta. Si fuera otro jugador, diría que al 100%, pero con Vinicius siempre es raro".

A pesar de sus dudas por las palabras de Vinicius, Riolo tiene claro que, en caso de demostrarse el insulto racista, se debería castigar a Prestianni de manera muy severa: "Si lo dijo al 100%, la UEFA debe decidir que no debe volver a pisar un campo de fútbol".

Las palabras del periodista francés crearon mucho revuelo en redes sociales, donde casi todos se han posicionado a favor de Vinicius Jr. El presunto insulto racista de Prestianni ha copado todos los titulares del mundo del fútbol desde el martes. El Benfica defiende a su jugador, mientras que los blancos al suyo, aunque parece muy difícil que en algún momento se pueda saber la verdad de toda la historia.