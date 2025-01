Vinicius, a Maffeo: "Eres malísimo y te vas a casa"

Era uno de los duelos esperados del partido y no tardó en dejar acciones para analizar. Pablo Maffeo y Vinicius Jr arrastran un pique desde hace varios años y la semifinal de la Supercopa de España no quedó exenta de dicha rivalidad.

Situados en el mismo sector del campo, no tardaron en medirse en varias acciones con balón, cuerpeando constantemente y protestando al colegiado. A los 12 minutos de partido, sin embargo, se produjo la primera acción polémica.

Maffeo le robó un baló a Vinicius sacándolo fuera y le golpeó ligeramente hombro con hombro. La respuesta del brasileño fue un ligero toque con la mano en el pecho, sin aparente fuerza. El futbolista del Mallorca cayó desplomado en el césped.

El colegiado del encuentro no tardó en decir que no había absolutamente nada y cogió a los dos futbolistas para hablar con ellos aparte, advirtiéndoles de que debían dejar ese pique particular y centrarse en el fútbol. Unas palabras que sirvieron de poco, ya que se pudo ver a ambos intercambiando palabras y gestos en las acciones siguientes.

A la media hora de juego, Vinicius terminó por el suelo tras estar colgado, literalmente, del cuerpo de Maffeo, que lo elevó hacia arriba. Antes de llegar al descanso, el brasileño pidió un penalti del lateral tras un leve empujón dentro del área, pero De Burgos Bengoetxea dijo que no había nada punible.

Antes de marcharse a vestuarios tras los primeros 45 minutos, los dos jugadores por separado, primero el del Real Madrid y luego el del Mallorca, también tuvieron unas palabras con el árbitro, que les señaló el camino a vestuarios.

Según las imágenes mostradas por Movistar+ tras el partido, después del gol de Bellingham, Vinicius se dirigió a Maffeo en varias ocasiones, diciéndole repetidamente: "Eres malísimo y te vas a casa".