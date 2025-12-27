Polémica en redes con Dean Huijsen por sus vacaciones en un zoo en Dubái: "Contribuyendo al maltrato animal y a las mafias que trafican"

Las vacaciones de los futbolistas suelen dar de lo que hablar y durante esta Navidad, el central del Real Madrid, Dean Huijsen, ha levantado cierta polémica en las redes sociales al mostrarse en un zoo de Dubái disfrutando de la compañía de los animales enjaulados.

Se trata de la instalación Fame Park, un centro que se define en redes como una 'granja privada' y en su web como un "santuario" con 500 animales y 150 especies, que no está abierto al público y que solamente acoge a personalidades como el propio jugador del Real Madrid mediante invitación privada. El centro es propiedad del magnate emiratí Saif Ahmad Belhasa, el jefe del grupo homónimo que se dedica a diversos sectores, como las energías, el transporte o la publicidad.

Sin embargo, no es el único futbolista que ha visitado a los animales, ya que con un rápido vistazo a su Instagram se puede ver a los compañeros del español, Vinícius, Thibaut Courtois o el actual jugador del AC Milan, Luka Modric, o la estrella marroquí, Achraf Hakimi.

Otros nombres que han pasado por el lugar son el exjugador croata Mario Mandzukic, el jugador del City Phil Foden, aunque también ha acudido las estrellas azulgranas Lamine Yamal y Raphinha, entre otros famosos, como el peleador de la UFC, Khamzat Chimaev, o el artista norteamericano Jason Derulo, entre muchos más.

Polémica en redes por las implicaciones morales de la visita

No obstante, las críticas al último de los visitantes del parque, el defensor blanco, no se han hecho esperar. Algunos no comparten que se haya ido a la ciudad de los Emiratos en un momento en el que el Real Madrid pende de un hilo: "El Madrid sin centrales y Dean al lado de un tigre", comenta uno en la publicación del padre del joven futbolista, que es el que ha dado a conocer el destino vacacional de la familia.

Sin embargo, también hay otros que critican el hecho de que los futbolistas visiten este tipo de lugares en los que los animales viven enjaulados, una valoración que realmente puede ampliarse a cualquier personalidad, no solamente al jugador del Real Madrid.

"Contribuyendo al maltrato animal y a las mafias que trafican con animales. Valores", escribe un usuario de X en la publicación de 'El Chiringuito' donde se hace eco de las vacaciones de Huijsen. En el mismo sentido valora otro seguidor que apunta que el central está "promoviendo el maltrato animal para ricos".

En otros perfiles en los que también se republican los días libres del futbolista, algunos usuarios del resto del mundo también se ponen las manos en la cabeza por opciones como esta: "Es importante que los atletas sean conscientes de sus acciones y de los mensajes que transmiten, especialmente en lo que se refiere al bienestar animal. Esta situación pone de manifiesto la necesidad de una mayor conciencia y sensibilidad", apuntan.