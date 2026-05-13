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OÍDO EN LAS RADIOS
Polémica y reacciones de la rueda de prensa de Florentino Pérez, en directo: sigue toda la radio deportiva
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"Un genio comunicativo"
David Bernabeu, en Radio Marca: "Joan Laporta es un genio comunicativo, donde nunca ha hecho un comentario machista".
Se abre el debate sobre la reventa de entradas...
Raúl Varela, en Radio Marca: "El Santiago Bernabéu está lleno de chinos. También, pasa en el Barça. Los socios no fueron a Montjuïc.
La cara oculta de Florentino Pérez
"Florentino Pérez se equivocó al pensar que podía salir a la rueda de prensa sin preparársela, y lo segundo es que mostró cómo es él realmente, algo que la gente no conocía", oído en Radio Marca.
El Santiago Bernabéu dictará sentencia
Roberto Gómez, en Radio Marca: "Mañana habrá más aplausos que pitos en el Santiago Bernabéu".
La gestión de Laporta, clave para agravar la crisis del Real Madrid
David Sánchez, en Radio Marca: "Laporta lo ha vuelto hacer. Ha hecho que el Barça sea más uno de los equipos más en forma de Europa. Aparte, ha agravado la crisis del Real Madrid".
No se lo creían
"Algunos miembros de comunicación intentaron frenar a Florentino Pérez, pero él quiso seguir con la rueda de prensa. Hubieron miradas incómodas, especialmente cuando habló del tema Negreira", oído en Radio Marca
Las palabras de Hansi Flick...
"El toque de Hansi Flick a Lamine Yamal por la bandera de Palestina fue algo sorprendente", oído en Radio Marca.
La rueda de prensa del presidente del Real Madrid, en el punto de mira
Raúl Varela, en Radio Marca: "Si eres socio del Real Madrid: ¿Votarás a Florentino Pérez?. El Real Madrid no se merecía este esperpento. Esto va de ganar y de perder. El que filtró la pelea está en el Real Madrid, no en la redacción de ningún medio de comunicación".
Florentino Pérez, el hombre del día
¡Buenos días! Empieza un nuevo directo de oído en las radios. Ayer, Florentino Pérez salió a dar la cara en una rueda de prensa que ya quedará para la historia. Respecto a la Liga, la permanencia está muy caliente. Todos los equipos se quieren salvar. Esta tarde, turno para Sevilla, Espanyol, Deportivo Alavés y Mallorca.
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