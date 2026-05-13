Polémica y reacciones de la rueda de prensa de Florentino Pérez, en directo: sigue toda la radio deportiva

Florentino Pérez, el hombre del día

¡Buenos días! Empieza un nuevo directo de oído en las radios. Ayer, Florentino Pérez salió a dar la cara en una rueda de prensa que ya quedará para la historia. Respecto a la Liga, la permanencia está muy caliente. Todos los equipos se quieren salvar. Esta tarde, turno para Sevilla, Espanyol, Deportivo Alavés y Mallorca.