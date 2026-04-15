Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Bayern - Real MadridAlcarazAlineación MadridBarcelona Open hoyRaphinhaMaldiniFlickCuadro ChampionsSemifinales ChampionsLlorenteBastoniHenryAEK Atenas - JoventutBarça EuroligaPatri GuijarroLesión EkitikeAlonsoPróximo partido EspañaFinal Six Euroliga 2026Etapa 2 O Gran CamiñoClasificación O Gran CamiñoDavid BernabeuPS Plus
instagramlinkedin
En directo

En directo

OÍDO EN LAS RADIOS

Polémica y reacciones del Bayern - Real Madrid de vuelta de cuartos de la Champions League

Sigue en vivo todas las reacciones y los comentarios sobre el partido Bayern de Múnich - Real Madrid de la vuelta de los cuartos de final de la Champions League

Vinicius, frustrado durante un lance del encuentro ante el Bayern

Vinicius, frustrado durante un lance del encuentro ante el Bayern / EFE

Toni Munar

Toni Munar

Actualizar

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL