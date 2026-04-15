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Polémica y reacciones del Bayern - Real Madrid de vuelta de cuartos de la Champions League
Sigue en vivo todas las reacciones y los comentarios sobre el partido Bayern de Múnich - Real Madrid de la vuelta de los cuartos de final de la Champions League
Juanfe Sanz (Chiringuito): "Yo sinceramente no lo veo. El Bayern es un equipazo y mejor que el Madrid. Pero el Madrid es capaz de hacer el ridículo contra el Girona y remontar hoy. Hay muchos que no confían, pero yo quiero ver que piensa el vestuario del Bayern. No creo que estén tranquilos"
D'Alessandro (Chiringuito): "Entiendo que no juegue Huijsen, está muy mal. Me gusta que juegue Mendy y Militao, pero veo demasiado riesgo. Como el Barça ayer en el Metropolitano"
Marcos Benito, El Chiringuito: "Sin Thiago Pitarch, a ver quién corre hoy".
Maldini (Youtube): "El Bayern en casa es prácticamente intratable. Es casi imposible que se quede a 0. El Madrid sin Tchouameni se queda huérfano. Lo veo bastante difícil, lo veo muy difícil, le doy al Bayern un 85% y al Real Madrid un 15%. Te puedes agarrar a que el Bayern no va a especular y van a tener espacios"
¡Buenas tardes!
Noche de Champions en Múnich. El Real Madrid se juega el pase a semifinales ante el Bayern. Los alemanes superaron a los blancos en la ida y deberán remontar. Sigue en directo las reacciones al encuentro en SPORT.
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