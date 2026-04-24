Polémica y reacciones de la actualidad deportiva de Barça y Real Madrid, en directo: sigue toda la radio deportiva

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El descenso está que arde
En SER Deportivos, Óscar Egido señaló la dificultad que enfrenta el Sevilla: "Están en caída libre tras perder cuatro de los últimos cinco partidos". El descenso está "on fire" y a falta de seis jornadas para que termina la Liga, toda la emoción está puesta en el descenso.
Sobre la lesión de Lamine Yamal
El Partidazo de COPE aprovehcó la reflexión de Rodri sobre el desgaste mental y físico para hablar de la lesión de Lamine Yamal. El periodista Roberto Morales comentó que "no es normal en Lamine Yamal, con tan solo 18 años, sufra una lesión muscular de este nivel". Juanma Castaño, después, calculó lo siguiente: "Faltan 14 años para que Lamine tenga 32 años".
Más de la posible llegada de Bernardo Silva al Camp Nou
Joan Poquí, en la Cadena Ser: "El tren de Bernardo Silva con el Barça ya ha pasado". Algo que, por otro lado, Santi Ovalle valora como: "Gratis y con un salario adecuado, creo que sería una pieza adecuada, aunque creo que el Barça no valora fichar a un centrocampista".
Más de Bernardo Silva
Ivan San Antonio, periodista de SPORT, ha valorado la posible llegada de Bernardo en la Cadena Ser: "Creo que vamos tarde. Cumple 32 en agosto y creo que se le está pasando el arroz para el Barça. Sobre él, recuerdo una anécdota en la gira de Estados Unidos del 2022, en el edificio Rockefeller, donde se hizo un acto con toda la directiva, Joan Laporta y demás, en el que ya a última hora de la noche, el presidente se puso a cantar 'Bernardooo Silvaaa'. Lo digo porque ya ha prescrito y porque sí era un futbolista que gustaba mucho al presidente. Hasta que lleguemos al 1:1 no se puede hacer nada. Lo único que se puede hacer es solucionar el tema del 'fair play'.
La situación de Araujo
Seguidamente, se ha hablado del uruguyo: "El tema Araujo se habla. Es un tema que se decidirá en función de las ofertas, de lo que llegue y de lo que él quiera. No desagrada al cuerpo técnico. No es una prioridad que se vaya ahora mismo".
El futuro de Balde y Cancelo
También está el tema de Balde sobre la mesa. La intención no es venderle, a no ser que llegue una gran oferta. De llegar se estudiaría. Lo que sí es verdad es que el cuerpo técnico cree que tiene que espabilar. Creen que tiene potencial para ser un lateral top, pero tiene que dar un paso adelante. Le quedan dos años de contrato y este próximo curso será muy decisivo para él. Además, la idea del Barça es que Cancelo se quede".
La situación de Christensen
El mismo Adrià Soldevila ha apuntado sobre el danés que: "El tema de Christensen es importante. Estamos esperando respuesta. La renovación que se le ofreció era baja, con variables altos por partidos jugados. Se le ofreció por compromiso. Ha tenido muchas lesiones, pero se considera que si está bien puede aportar mucho.
El 1:1 del Barça
Sobre el 'fair play azulgrana, explican en el 'Que t'hi juges' de la SER que: "El Barça no sabe ahora mismo si podrán operar con normalidad en el mercado. Hay gente en el Barça que nos cuenta que creen que llegarán a la norma 1:1. Pero no saben cuándo, si será a principio o a final de mercado. Veremos si tienen que salir jugadores para que otros entren".
Repaso a las posibles salidas en el Barça: Marc Casadó
Como explicaban, hay mucho talento en el centro del campo azulgrana y el mismo Adrià Soldevila ha ampliado lo ya contado por su compañero, Nil Solà: "Podría salir Marc Casadó, que está tasado en unos 30 millones. Él escucha ofertas y el Barça lo entiende. Está jugando poco y el propio Casadó sabe que hay 'overbooking' de mediocampistas".
Repaso al mercado de fichajes azulgrana: Bernardo Silva
Adrià Soldevila repasa la actualidad del mercado azulgrana en la Cadena SER: "Bernardo Silva es verdad que ha sido ofrecido. Hace muchos años que se habla de su llegada, pero ahora mismo el Barça tiene muchos mediocampistas. Ahora mismo, según podemos contar, no es una prioridad. Es verdad que se valora su perfil y experiencia, pero no está entre las prioridades".
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