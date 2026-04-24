Polémica y reacciones de la actualidad deportiva de Barça y Real Madrid, en directo: sigue toda la radio deportiva

Más de Bernardo Silva

Ivan San Antonio, periodista de SPORT, ha valorado la posible llegada de Bernardo en la Cadena Ser: "Creo que vamos tarde. Cumple 32 en agosto y creo que se le está pasando el arroz para el Barça. Sobre él, recuerdo una anécdota en la gira de Estados Unidos del 2022, en el edificio Rockefeller, donde se hizo un acto con toda la directiva, Joan Laporta y demás, en el que ya a última hora de la noche, el presidente se puso a cantar 'Bernardooo Silvaaa'. Lo digo porque ya ha prescrito y porque sí era un futbolista que gustaba mucho al presidente. Hasta que lleguemos al 1:1 no se puede hacer nada. Lo único que se puede hacer es solucionar el tema del 'fair play'.