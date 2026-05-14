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Reacciones y polémica del Real Madrid- Oviedo de LaLiga EA Sports
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En la SER: "Considero contraproducente que entre Mbappé en la segunda parte"
Tomás Roncero (SER): "Creo que los maravillosos vídeos que vi de Mastantuono en River son IA"
Miguel Díaz (COPE): "Me sorprendieron las palabras de Florentino sobre Vinicius"
Relaño: "Florentino le quiso decir a Vinicius que si tiene que elegir se queda con Mbappé"
Iturralde (SER): "La excusa del Mundial de Clubes no sirve. Mira al PSG como ha volado"
Álvaro Benito (SER): "Los jugadores del Madrid quieren que esto termine cuando antes. Hay que hacer una reflexión profunda"
Jessica Figueroa (GolTV): "Percibo nerviosismo en Florentino. Se ha puesto por encima del Real Madrid y nadie puede ponerse"
Antonio Romero (SER): "Camavinga no está en su temporada. Hace una jugada lamentable y se ha llevado una pitada. La noticia de hoy le ha dejado tocado"
Herraez: "Nunca le veo hacer nada a Mastantuono. No hace nunca nada"
Poli Rincón, en COPE: "Qué partido más difícil de jugar. Es que no tienes ninguna motivación de nada..."
Manolo Lama, en COPE: "Parece que estratégicamente saben dónde colocarse para las pancartas... A la que hay un córner la sacan".
Florentino, Trending Topic número 1 en España
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