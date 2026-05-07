Pelea entre Valverde y Tchouaméni en el Real Madrid: última hora y reacciones, en directo

"El club ha querido tomar medidas. Ha abierto un expediente y tendrá consecuencias. En ese vestuario algo se rompió hace tiempo", dice Arancha Rodríguez.

"Estamos viviendo un momento histórico, no recuerdo nada así en el Real Madrid. Algún jugador del Real Madrid ha pedido a Arbeloa la suspensión del entrenamiento de mañana", avanza Miguelito en Cope