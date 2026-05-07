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Pelea entre Valverde y Tchouaméni en el Real Madrid: última hora y reacciones, en directo

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Tchouaméni manda al hospital a Valverde en una nueva pelea "muy grave" en el vestuario del Real Madrid

Dendoncker, entre Tchouameni y Valverde, en el partido de ida entre Oviedo y Real Madrid, en el Tartiere. | IRMA COLLÍN

Dendoncker, entre Tchouameni y Valverde, en el partido de ida entre Oviedo y Real Madrid, en el Tartiere. | IRMA COLLÍN / Mariscal / EFE

Marc Gázquez

Iker Kind

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