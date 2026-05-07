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Pelea entre Valverde y Tchouaméni en el Real Madrid: última hora y reacciones, en directo
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Tchouaméni manda al hospital a Valverde en una nueva pelea "muy grave" en el vestuario del Real Madrid
"Un baile de ostias ayer, y un mayor baile de ostias hoy", resume David Sánchez en 'Radio Marca'.
"Algo parecido al Club de la Lucha suena en Valdebebas. Se han vuelto a dar de hostias dos madridistas", dice David Sánchez en ‘Radio Marca’.
Informa 'COPE' que "Tchouameni le ha pedido perdón a Valverde, y este no lo ha aceptado".
Miguel Ángel Díaz (COPE): "Mendy estará al menos un año fuera. Se está planteando la retirada del fútbol".
"El presidente se está jugando su futuro. Es cosa seria", apuntan en 'COPE'.
"La situación es gravísima. Ambos pueden ser apartados del partido contra el Barça", dicen en 'COPE'.
"No sé si despidos, pero va a haber consecuencias muy graves", oído en 'COPE'.
"El club ha querido tomar medidas. Ha abierto un expediente y tendrá consecuencias. En ese vestuario algo se rompió hace tiempo", dice Arancha Rodríguez.
"Estamos viviendo un momento histórico, no recuerdo nada así en el Real Madrid. Algún jugador del Real Madrid ha pedido a Arbeloa la suspensión del entrenamiento de mañana", avanza Miguelito en Cope
"Ha habido golpes, pero la herida grave fue por un accidente", informan en la 'COPE'.
"Tchouaméni le ha tendido la mano a Valverde y el uruguayo le ha negado el saludo. Ha empezado una sesión de entrenamiento muy hostil. Ese clima de tensión ha acabado en la pelea más grave que ha habido jamás en Valdebebas, en el interior del vestuario. Ha acabado con Fede con una importante brecha", dice Juan Ignacio García-Ochoa en 'COPE'.
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