Polémica y reacciones de la actualidad deportiva de Barça y Real Madrid, en directo: sigue toda la radio deportiva

¿Mbappé puede ganar el Balón de Oro?

David Sánchez, en Radio Marca: "Ya lo ha hecho públicamente Kylian Mbappé diciendo que puede ganar el Balón de Oro por todos sus goles, pero suena a broma. El fútbol es un deporte colectivo y sus goles no han servido absolutamente para nada. No ha ganado ni un título".