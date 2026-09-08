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OÍDO EN LAS RADIOS
Polémica y reacciones de la actualidad deportiva de Barça y Real Madrid, en directo: sigue toda la radio deportiva
Sigue toda la actualidad del deporte con la información y la última hora de las radios españolas
Dudas con Mbappé
Oído en Radio Marca: "Hay que hablar en el campo, Kylian".
Noche de Champions
José Luis Sánchez, contento con la vuelta de la Champions League: "Hoy empieza una competición donde no hay revisiones extrañas...".
¿Mbappé puede ganar el Balón de Oro?
David Sánchez, en Radio Marca: "Ya lo ha hecho públicamente Kylian Mbappé diciendo que puede ganar el Balón de Oro por todos sus goles, pero suena a broma. El fútbol es un deporte colectivo y sus goles no han servido absolutamente para nada. No ha ganado ni un título".
Rodri, en el punto de mira
Raúl Varela, en Radio Marca: "Las palabras de Rodri sobre la plantilla del Valencia lo dejan en muy mal lugar".
Críticas a Kylian Mbappé
Raúl Varela, en Radio Marca: "Es el Cristiano Ronaldo de Hacendado. La imagen de Kylian Mbappé dejó mucho de qué desear ayer en rueda de prensa. Podría haber sido más humilde y autocrítico, ya que podía haber metido cuatro goles en La Cartuja. Hoy tiene una nueva oportunidad".
¡Vuelve la Champions League!
¡Buenos días! Empieza un nuevo directo de oído en las radios. No es un martes cualquiera, esta tarde vuelve la mejor competición de Europa: la Champions League. El Real Madrid se estrenará ante el Inter de Milán, en un partido clave para despejar los fantasmas del pasado.
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