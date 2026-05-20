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Polémica y reacciones de la actualidad deportiva de Barça y Real Madrid, en directo: sigue toda la radio deportiva
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Álvarez de Mon (COPE): "Me parece fenomenal que haya elecciones, pero un 30% ya me sorprendería de Riquelme"
Santi Ovalle (SER): "Si no pasa nada, el Barça desde el mes de julio estarán en la norma 1:1 y tendrá capacidad para gastar +100M. En el club no quieren entrar en una subasta con el PSG con Julián, pero el jugador ya se ha mojado"
Ramón Álvarez de Mon (COPE): "Ciertos movimientos que hace Enrique Riquelme me hace pensar que va a haber elecciones"
Nacho Palencia (GolTV): "No entiendo que no se contemple la opción de Pubill. En ataque es donde más me preocupan las bajas"
Axel Torres (SER): "Para mí, Guardiola ha sido el mejor entrenador del mundo, aunque a día de hoy lo sea Luis Enrique. Lo de que podría tener MÁS Champions es una retórica muy madridista. Es un entorno que reduce todo lo que NO son Champions a una importancia mínima"
Talavera (SER):"El Atlético no lo puede dejar ESCAPAR y debe tener la sartén por el mango con la cláusula de 500M. Su relación con el Cholo es BUENA, otra cosa es lo que diga su representante por ahí..."
Caso Negreira
Adrià Soldevila (SER): "En los últimos dos meses no hay ninguna novedad sobre el Caso Negreira"
El futuro de Guardiola
Lu Martín, en el Què T'hi Jugues: "No creo que Pep Guardiola vuelva a entrenar a un club"
"El Barça está dispuesto a pagar 100 millones por un delantero"
José Álvarez en 'El Chiringuito': "El Barça está dispuesto a pagar 100 millones de euros por un delantero. La clave es que Joao Pedro, viendo esto, sabe que en el Barça iría al Mundial. Y es lo que va a hacer".
"Hay 20 años de muchos éxitos"
Ramón Álvarez de Mon, en Radio Marca: "La trayectoria de Florentino Pérez pesa mucho. Hay 20 años de muchos éxitos. No será eterno Florentino, pero aún tiene cuerda".
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