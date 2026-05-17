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Polémica y reacciones de la actualidad deportiva de Barça y Real Madrid, en directo: sigue toda la radio deportiva
Sigue toda la actualidad del deporte con la información y la última hora de las radios españolas
Antonio Romero (SER): "Me parece que es un secreto a voces. El entrenador del equipo que ha quedado tercero en la Liga Portuguesa y fuera de la Champions va a venir al Madrid con la bandera de salvador"
Dani Garrido (SER): "Las palabras de Mourinho... más blanco y es leche pura"
Pedro Martín (COPE): "Con un empate el Espanyol Y Osasuna se salva prácticamente. Yo me jugaría la vida a que empatan"
Paco González (COPE): "El Girona parece que se va a ir salvando puntito a puntito, pero cuidado"
¡BUENAS TARDES!
Día grande de fútbol en la Liga española. La lucha por Europa, la lucha por el descenso, el Sevilla - Madrid y el Barça - Betis. Todo esto en pocas horas para vivir el desenlace de la temporada. Sigue en directo las reacciones al encuentro en SPORT.
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