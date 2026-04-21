Polémica y reacciones del Real Madrid - Alavés, en directo: sigue toda la radio deportiva

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Badosa, a remontar
Informa Ángel García también, en vivo, desde la Caja Mágica sobre el partido de Badosa: perdió el primer set 6-7 y está, ahora mismo, 1-1 ante Grabher.
El Girona busca la salvación; el Espanyol, volver a ganar
Quique Iglesias informa en COPE que Mao Ye acompañará al cuadro blanquiazul para su partido ante el Rayo en pleno Sant Jordi (jueves, 20.00h). El Girona, por su parte, se mide al Betis buscando tres puntos que sellen la permanencia. "No es claro si Míchel seguirá o no", dice Albert Díez sobre la continuidad del técnico rojiblanco.
Arbeloa se reunió con la plantilla
"Arbeloa se reunió en Valdebebas con los jugadores para pedirles que no bajaran los brazos. Participaron nombres como Carvajal, Tchouameni o Bellingham. Quedan 3 partidos en el Bernabeu, uno de ellos hoy. En los prolegómenos se homenajeará a los chicos de la Youth League. Asencio sigue intentando expulsar de su cuerpo la bacteria que contrajo. Preveo rotación en defensa", apunta Miguel Ángel Díaz en COPE.
Tomás Guasch ve la liga sentenciada
"¿El Clásico Barça-Madrid? Si juegan el Castilla y el Barça C tampoco pasaría nada. El Madrid tiene argumentos para ganar a la media de la Liga española. Se ha 'tirado' al campeón de la Premier y se lo cargó el Bayern cuando tenía diez. ¿No puede hacerlo? Como decía Cristiano... ¡foda-se!", dice en la COPE.
RUEDA DE PRENSA DE FLICK
Lluís Flaquer: "Es una de las ruedas de prensa más interesantes de Flick en los últimos tiempos. Ha comentado muchísimas cosas". AQUÍ podéis recuperar toda la comparecencia del técnico alemán en la previa ante el Celta.
Santi Ovalle: "Me quedó en que un entrenador de su talla ha dicho que la mejor etapa de su vida ha sido entrenar a este Barça".
"YO VENDERÍA A MBAPPÉ"
Antón Meana, Cadena SER: "Entre Vinicius y Mbappé, yo vendería a Mbappé. Si ningún entrenador ha logrado sacar el máximo rendimiento y no casan los dos... Nadie es capaz de encajar a Mbappé. No creo que sea un problema, pero es que el francés quiere jugar por la izquierda. Y ahí está Vinicius. O se juega para Mbappé o se juega para Vinicius. No creo que vendan a ninguno de los dos, pero hay que ver quién viene y a qué se juega"
"ALEJANDRO BALDE TIENE UN OFERTÓN DEL ASTON VILLA"
José Álvarez, de El Chiringuito: "Alejandro Balde tiene un ofertón del Aston Villa, que puede pagar hasta 50 millones de euros por él. El jugador también tendría unas condiciones casi irrechazables. La opción Grimaldo también gana enteros".
"YO RENOVARÍA A LEWANDOWSKI"
Jaume Creixell, en la SER: "Yo renovaría a Lewandowski y, si no tenemos dinero, yo ficharía a Sorloth"
"LEWANDOWSKI NO HA RECIBIDO NINGUNA OFERTA DEL BARÇA"
Nil Solà, periodista de la SER: "A día 21 de abril, a las 12:39 horas del mediodía, Lewandowski no ha recibido ninguna oferta del Barça para renovar. Igualmente, Italia no es un escenario que valore el delantero".
"EL BARÇA ES UN SUEÑO PARA BASTONI"
Filippo Ricci, periodista de la 'Gazzetta dello Sport', en declaraciones al 'Què t'hi jugues' de la Cadena SER: "El Barça es un sueño para Bastoni".
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