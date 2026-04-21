Polémica y reacciones del Real Madrid - Alavés, en directo: sigue toda la radio deportiva

RUEDA DE PRENSA DE FLICK

Lluís Flaquer: "Es una de las ruedas de prensa más interesantes de Flick en los últimos tiempos. Ha comentado muchísimas cosas". AQUÍ podéis recuperar toda la comparecencia del técnico alemán en la previa ante el Celta.

Santi Ovalle: "Me quedó en que un entrenador de su talla ha dicho que la mejor etapa de su vida ha sido entrenar a este Barça".