La polémica pancarta de los aficionados blancos en Montjuïc

El Real Madrid se juega su última bala en Montjuïc para poder ganar LaLiga. A cuatro puntos del Barça, si no consiguen ganar, se quedarían prácticamente sin opciones de levantar la copa a final de temporada. Un encuentro clave que llenará el estadio azulgrana y también la zona visitante, donde los merengues ya han dejado algunos mensajes tras la eliminación ante el Inter de Milán.

Antes del inicio del encuentro, un grupo de seguidores blancos sacó una pancarta con el escudo del Real Madrid mezclado con el del conjunto italiano, verdugo azulgrana en Champions, y la frase: "Somos Reyes de Europa".

No es la primera vez que la afición del Real Madrid 'da las gracias' al Inter. El pasado miércoles, solo un día después del partido de Champions, Valdebebas se levantó con dos pancartas: una dando las gracias al Inter y la otra al Mónaco de baloncesto por eliminar al Barça de la Euroliga. Un día nefasto para los azulgranas que perdieron en escasas horas la clasificación a la Final Four y a la final de la Champions.

Aunque la afición se alegró mucho por el resultado del Giuseppe Meazza, Carlo Ancelotti no dudó en alabar el trabajo de Hansi Flick en rueda de prensa: "No me da alivio la eliminación del Barça. Fue un gran partido, muy competido. El Inter llegará a la final, hay que felicitarlo, pero el Barça estuvo muy cerca. Si se hubiesen clasificado nadie hubiese podido decir nada. La final será muy igualada".

Los blancos deberán ganar en Montjuïc si quieren no quedarse sin ninguno de los tres títulos importantes de esta temporada, mientras que los azulgranas buscan ganar su tercer título ante el Real Madrid tras la Copa del Rey y la Supercopa de España.