La polémica declaración de Riquelme, candidato a la presidencia del Real Madrid: "Si hay mujeres, pagan los hombres. Lo siento"

Enrique Riquelme puso sus cartas encima de la mesa para presentarse a las elecciones del Real Madrid. Nacido en Cox (Alicante) hace 37 años, el empresario es un pionero en el sector solar de Latinoamerica y con presencia también en España. Un candidato que ha entrado con fuerza para hacerle competencia a Florentino Pérez, Presidente del Real Madrid desde el año 2000 al 2006 y desde 2009 hasta la actualidad.

Riquelme parece haber entendido desde el primer día que no puede discutirle a Florentino Pérez el terreno de la gestión económica, los títulos o la dimensión global alcanzada por el club; eso es algo innegable por cualquiera. El candidato presentó su propuesta social centrado como está en el socio desde que sacó adelante la candidatura para el Real Madrid. Riquelme se rodeó de su equipo de trabajo, con los miembros de su directiva, y de aficionados de diferentes franjas de edad, además de algunos rostros conocidos del madridismo como Toñín 'El Torero'.

Una declaración polémica y fuera de lugar

Pero el momento más 'extraño' llegó cuando el periodista de la Cope, Joseba Larrañaga, le hizo un test tápido de 20 preguntas al candidato a las elecciones en el programa de 'El Partidazo'. Las preguntas giraban en torno al ámbito deportivo, como quién es el jugador con más goles o con más partidos del Real Madrid, y otras preguntas extradeportivas como '¿Quién es el Rey Sol'?, en este caso, Riquelme. Dentro del sector empresarial recibe el apodo de ‘Rey del Sol' debido a su apuesta por la energía fotovoltaica, además de su inclusión entre los empresarios latinos más influyentes en la lucha contra el cambio climático.

Larrañaga le preguntó a Riquelme también quién pagaba en una cena con amigos. Una pregunta que no tenía nada que ver con las elecciones, pero la respuesta fue cuanto menos, polémica. "Si hay mujeres siempre pagan los hombres, lo siento", respondía el alicantino.

Algunos aficionados han catalogado estas palabras como 'machistas', argumentando que asumir que el hombre debe pagar por el simple hecho de haber mujeres presentes perpetúa estereotipos de género ya superados. Mientras algunos socios y socias defendieron la respuesta como una cuestión de cortesía o tradición, otros consideraron que reflejaba una visión anticuada sobre las relaciones entre hombres y mujeres.

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En las redes sociales, numerosos mensajes criticaron especialmente el tono con el que se expresó Riquelme. Pese a la polémica, también hubo quienes minimizaron la importancia de sus declaraciones y aseguraron que se trataba simplemente de una opinión personal sin intención ofensiva. En cualquier caso, la frase terminó convirtiéndose en uno de los momentos más comentados de la entrevista.