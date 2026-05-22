Pogba desvela la gestión de Mourinho con los egos: “Te pone en tu sitio”

No pilla por sorpresa a nadie esta anécdota que desvela Paul Pogba de su etapa en Manchester con Mourinho de entrenador. El comportamiento y el carácter del técnico portugués no se puede esconder. Es su seña de identidad y aquello por lo que se le elige para reflotar el barco del Real Madrid a partir de junio de 2026. Sin embargo, estas declaraciones vuelven a colocarle en el centro del debate futbolístico. No tanto por su capacidad táctica —que nadie discute— sino por algo todavía más poderoso: la autoridad simbólica que proyecta. La sensación de que, cuando Mourinho aparece en un banquillo, el equipo automáticamente parece más competitivo, más duro y más preparado para soportar la presión de los grandes escenarios.

En una conversación reciente, en el podcast 'The Bridge' Pogba recordó cómo su relación con Mourinho en el Manchester United pasó de la cercanía total al desgaste progresivo. El francés explicó que el portugués era “especial”, divertido y dominante en el día a día, pero también dejó entrever cómo Mourinho utilizaba la gestión emocional y jerárquica para marcar territorio dentro del vestuario.

Ahí aparece uno de los puntos más interesantes para relacionarlo con el actual contexto del Real Madrid. Porque muchos madridistas no sueñan con Mourinho únicamente por nostalgia o por su pasado en el Bernabéu. Lo que buscan es precisamente ese efecto psicológico que genera su figura: imponer respeto a los que parece que nada ni nadie se lo impone.

Mourinho siempre ha construido equipos que transmiten una sensación de tensión competitiva constante. Incluso cuando sus plantillas no eran claramente superiores, daba la impresión de que podían ganar a cualquiera simplemente por la personalidad que el entrenador proyectaba sobre el grupo. Su figura agranda a los equipos. Les añade agresividad competitiva, disciplina y una mentalidad de guerra permanente.

Mourinho ya “transita” por Madrid / Agencias

Y eso conecta directamente con la lectura que deja Pogba. El francés explica cómo Mourinho convertía cada detalle en una cuestión de jerarquía y control mediático. Algo parecido a lo que muchos aficionados creen que necesita ahora mismo el vestuario del Madrid, especialmente en jugadores de enorme talento pero todavía en construcción emocional o que simplemente la situación les supera.

Precisamente por eso algunos sectores del madridismo consideran que Mourinho sería el entrenador ideal para endurecer mentalmente al equipo y devolverle esa sensación intimidante que tuvo durante su primera etapa. La idea no es solo mejorar tácticamente, sino recuperar una identidad competitiva reconocible: un Madrid incómodo, agresivo y emocionalmente dominante.

LaLiga EA Sports: Barcelona - Real Madrid, en imágenes. / Siu Wu / EFE

Las palabras de Pogba también ayudan a entender el otro lado del personaje. Mourinho eleva la exigencia al máximo y eso suele tener consecuencias. Con algunos futbolistas genera devoción absoluta; con otros, desgaste. Pero incluso quienes terminaron enfrentados a él, como el propio Pogba, siguen hablando de la enorme presencia que imponía dentro del club.