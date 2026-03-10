Pochettino vuelve al radar del Madrid para sustituir a Arbeloa

La temporada sigue en marcha para el Real Madrid, pero en las oficinas de Valdebebas ya se empieza a preparar la siguiente. Hay una carpeta clave para el conjunto blanco: el banquillo. El proyecto que preparó el Madrid el verano pasado con Xabi Alonso no funcionó y no quieren volver a tropezar con la misma piedra.

Álvaro Arbeloa fue el encargado de asumir la responsabilidad, pero según explican desde la capital, si el salmantino no gana la Champions League dejaría el banquillo este mismo verano. Por tanto, hay que ponerse las manos a la obra para buscar un sustituto.

En ese escenario aparece el nombre de Mauricio Pochettino, uno que ya estuvo a punto de recalar en Chamartín tras su etapa en el Tottenham. Según ha informado ESPN, el técnico argentino está en la lista de posibles candidatos que maneja el Real Madrid para liderar el próximo proyecto deportivo.

Pochettino, actualmente seleccionador de Estados Unidos, termina contrato tras el torneo y su situación contractual lo convierte en una opción atractiva para varios clubes. De acuerdo con las fuentes citadas por ESPN, el argentino es uno de los perfiles mejor valorados por Florentino Pérez dentro del proceso de reflexión que ha iniciado el club de cara al verano.

Mauricio Pochettino en una de sus últimas ruedas de prensa con el PSG / AFP

El entrenador argentino cuenta con experiencia en algunos de los banquillos más exigentes de Europa. Dirigió al Tottenham Hotspur, al que llevó a la final de la Champions League en 2019, y posteriormente pasó por el Paris Saint-Germain y el Chelsea. Precisamente en el PSG coincidió durante dos temporadas con Kylian Mbappé,.

El club blanco nunca contempló a Arbeloa como una solución a largo plazo, pese a la buena valoración de su trabajo en la cantera. De hecho, en el caso de que abandone el banquillo, no se descarta que el Madrid le ofrezca continuar en el club en otro rol, incluso regresando al Castilla.

El nombre de Pochettino no es el único que ha aparecido en el radar madridista en las últimas semanas. Técnicos como Jürgen Klopp, Unai Emery o Massimiliano Allegri también han sido relacionados con el club, mientras que el gran deseo de Florentino Pérez sigue siendo Zinedine Zidane. Sin embargo, algunas fuentes apuntan que el francés ya habría dado el sí a la selección francesa para iniciar una nueva etapa tras el Mundial.

En cualquier caso, el Real Madrid ya ha empezado a explorar opciones para el banquillo y Mauricio Pochettino se perfila como uno de los nombres con más peso en la lista blanca de cara al próximo verano.