Pochettino desvela el problema que tuvo con Mbappé por el estilo de juego de Messi: "Venía y me decía: 'No puedo'"

La afición del Real Madrid insistió en la necesidad de fichar a Kylian Mbappé y, después de varias negativas, Florentino Pérez apostó fuertemente por cerrar su incorporación al club blanco. Dos temporadas después, el Real Madrid no ha logrado ganar ningún título y el delantero francés es el principal señalado, coincidiendo con que su exequipo, el Paris Saint-Germain, ganó la pasada campaña la Champions League y en esta está en camino de volver a levantar la orejona.

En los momentos importantes, Mbappé desaparece. Tampoco está ayudando su romance con Ester Expósito, una de las actrices más populares de España. El delantero francés está completamente enamorado de ella y aprovecha cada oportunidad para estar con la intérprete. Incluso cuando está lesionado, como sucedió el pasado fin de semana, que viajó hasta Cagliari, capital de Cerdeña, para disfrutar de sus días de descanso con Expósito.

Mbappé y Ester Expósito / X

A pesar de todo, su estilo de juego genera mucha controversia, debido a que muchos aseguran que el Real Madrid juega mejor sin él. Uno de los vídeos más virales es cuando Luis Enrique le dijo a Mbappé que tenía que liderar al PSG a través del esfuerzo defensivo y la presión constante, no solo con goles, comparándolo con Michael Jordan.

Pochettino se pronunció sobre Kylian Mbappé

Hace unos días, Mauricio Pochettino acudió al pódcast de 'The Overlap', donde habló de muchos temas, entre ellos sobre cómo fue entrenar a Mbappé, Messi y Neymar en el PSG, algo que no fue nada fácil.

El entrenador argentino desveló el problema de estilo de juego que tenía, ya que "Messi es un jugador que quiere construir desde atrás, ritmo lento, calidad, juego combinativo y mucho pase, pues tiene la calidad para recibir el balón y regatear a uno, dos, tres".

Kylian Mbappé, tras perder la Supercopa ante el Barça / Kai Försterling / EFE

Sin embargo, Mbappé es completamente distinto: "Pero, ¿qué quiere Mbappé? Si estamos retrasados y recuperamos el balón, lo que busca es el espacio". Por esta razón, no dudó en decir: "Si jugamos para Mbappé no podemos jugar para Messi".

Pochettino apostó por darle más protagonismo a Messi, algo que al delantero francés no le gustó para nada: "Cuando jugábamos para Messi, Mbappé venía y me decía: 'No tengo tiempo. Mi cualidad es correr al espacio, pero no lo tengo".

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En cambio, Neymar "quería jugar con el balón". El entrenador argentino tuvo que trabajar ese engranaje para que el equipo rodara.