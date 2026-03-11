Pochettino no descarta entrenar al Madrid: "Todo a su tiempo"

El casting para ser nuevo entrenador del Real Madrid está abierto. El conjunto blanco analiza las oportunidades que ofrece el mercado de cara al próximo verano. La realidad es que Arbeloa siempre fue considerado un parche momentáneo para la situación que atravesaba el equipo tras la etapa de Xabi Alonso, pero solo lograr títulos en lo que queda de campaña permitiría que el exlateral mantuviera el puesto.

En este contexto, son varios los nombres que han sonado en estas semanas para hacerse cargo del equipo madridista a partir de la próxima temporada. Desde Italia ya se mencionó la posibilidad de Allegri, pero el entrenador del Milan no es el único candidato.

El entrenador del Real Madrid, Álvaro Arbeloa, en la previa al duelo contra el City. / CHEMA MOYA / EFE

Mauricio Pochettino ha vuelto al radar del Real Madrid. El entrenador argentino, que actualmente es seleccionador de Estados Unidos, ya confirmó hace meses que en su momento pudo haber llegado a la capital española.

"Como entrenador tuve un par de posibilidades, pero a veces son los momentos que pasan en el fútbol. No sé si contar la historia o no... Zidane se va y lógicamente existe la posibilidad de fichar por el Real Madrid. Yo le había dado mi palabra a Levy de que me quedaba hasta que se terminara el nuevo campo del Tottenham. En ese momento le digo que yo voy al Madrid si Levy da el OK... No sé qué pasó después... Seguramente no dio el OK. No sé como se lo tomó Florentino Pérez, no fue una cuestión mía. Yo no estaba sin contrato... Pero nunca es tarde si la dicha es buena", explicó en 'El Cafelito' de Josep Pedrerol.

En aquella declaración, Pochettino ya abrió la puerta a entrenar al Real Madrid en un futuro y el momento podría haber llegado. El técnico argentino fue 'cazado' por El Chiringuito en su llegada a España, en un viaje realizado para ver el partido entre el Atlético de Madrid y el Tottenham, su antiguo club.

Cuestionado por los rumores que le relacionan con el conjunto que preside Florentino Pérez, Pochettino no quiso cerrar ninguna puerta. "Todo a su tiempo... Los 'timings' en el fútbol siempre son lo que dicta. El fútbol te va a llevar donde el fútbol quiera", afirmó.

Con sus palabras, el entrenador vuelve a dejar la puerta abierta a un club por el que siempre demostró cierta simpatía. A pesar de que ahora está centrado en el Mundial, en el que su equipo será anfitrión, el argentino estará en todas las quinielas si finalmente el Real Madrid decide devolver a Arbeloa al filial y optar por un nuevo rumbo.