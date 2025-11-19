Las pobres notas de Xabi Alonso: ganar al Barça no basta

El Real Madrid ha jugado 16 partidos esta temporada bajo la dirección de Xabi Alonso, con un juego que no convence aunque los resultados le dan ventaja en la Liga y le mantienen en la pelea europea de entrar entre los ocho mejores. Sin embargo, su fútbol solo ha convencido en dos partidos, en Levante (1-4) y ganar al Barcelona (2-1) para enterrar los resultados del año pasado.

Xabi Alonso quería “rock-roll” en el juego del Real Madrid, pero no pasa de bailar pegado al rival con un fútbol que no acaba de convencer. Solo en Levante se vio un Madrid vertiginoso, rápido, contundente que asfixió al equipo granota. Contra el Barcelona rayó a gran altura, aunque la pregunta que sigue en el aire es si fue por méritos propios o deméritos del equipo de Flick.

De más a menos

A partir de ahí, ha convencido en otros tres partidos con actuaciones notables ante el Kairat Almaty (0-5), al que arrugó desde el pitido inicial; contra el Villarreal (3-1) superando claramente a la revelación de la Liga, y al Valencia (4-0), que en este arranque de temporada no es el rival competitivo y decidido que convenció el año pasado.

En otros tres partidos aprobó por los pelos ante Osasuna (1-0), Real Sociedad (1-2) y Getafe (1-0). Partidos ásperos decididos por la mínima en los que lo mejor que mostró fue controlar los tiempos del encuentro. Ante rojillos y azulones tuvo el balón el 70,7% y el 76,1%, respectivamente. Frente a los donostiarras hizo un alarde de resistencia con un jugador menos desde el minuto 32’, momento en el que ganaba 0-1 para hacer el 0-2, recibir el 1-2 de penalti y resistir para ganar.

Los peores partidos

Actuaciones insuficientes fueron ante el Mallorca (1-0), Lyon (2-1) y Rayo (0-0). Partidos malos de los blancos. Sin ideas, lentos, previsibles y fútbol tedioso. Ganó a los bermellones remontando un 0-1 y sufriendo; ante el Lyon volvió a flirtear con el drama, empezó perdiendo (0-1), empató de penalti, con 1-1 se quedó con 10 y en la recta final otro penalti dudoso le sacó del apuro. En Vallecas tampoco dio la talla dejando otro mal sabor de boca.

Sus dos muy deficientes los obtuvo en el Metropolitano y en Anfield. En ambos partidos fue un juguete en manos de atléticos y reds. Los rojiblancos arrasaron con una exhibición facilitada por la escasa resistencia de los blancos (5-2). Y los ingleses se encontraron con un rival que llegaba con más ínfulas que fútbol. El 1-0 final fue fruto de una noche fantástica de Courtois. Sin el belga, habrían sufrido una derrota tan severa como ante su vecino.