En pleno culebrón Vinicius... Enigmático mensaje de su entorno

Todas las miradas se centran en Vinicius Jr este miércoles. Durante la mañana, ha tenido lugar en Valdebebas la esperada reunión entre los agentes del futbolista brasileño y la cúpula del Real Madrid. Un encuentro del que todavía no se sabe mucho, pero en el que ambas partes han mostrado su postura y tratado de encontrar una respuesta definitiva a la enquistada situación.

El club espera que el extremo ofrezca una respuesta definitiva a la propuesta de renovación cuanto antes y está listo para tomar decisiones drásticas en caso de que la réplica sea negativa. Si Vinicius no quiere renovar, se le ofrecerá salir del club para evitar que salga libre en junio de 2027, un escenario que el Real Madrid quiere evitar a toda costa.

En medio de toda esta expectación, Michael Yormark, presidente de la agencia Roc Nation que representa al internacional brasileño, ha lanzado un mensaje en sus redes sociales que muchos tratan de descifrar. En su instagram personal, el directivo ha publicado una fotografía con el siguiente texto: "El cielo azul de Madrid. Es un día bonito hoy".

La publicación llega justo después de que se haya producido la reunión, por lo que muchos interpretan que es una indirecta a algo que podría haber sucedido, si bien el texto no deja nada claro. Yormark lleva desde ayer en Madrid y no ha dejado de publicar historias en Instagram, incluyendo un selfie en el gimnasio o una comida en el famoso restaurante De María.

El madridismo está muy pendiente de las informaciones que puedan aparecer en las próximas horas sobre el contenido de la reunión y, mientras tanto, cualquier detalle es sobre analizado en medio de esta vorágine en la que se ha convertido el caso Vinicius.

No es la primera vez que Yormark enciende las redes con una publicación. Hace dos días, el presidente de Roc Nation también publicó una fotografía llamativa, en este caso a punto de tomar un avión rumbo a Londres, lo que aumentó las especulaciones con los vínculos entre el futbolista del Real Madrid y el Arsenal.