La plantilla del Real Madrid se pasa a las 'MMA'

El ambiente en el Palacio Vistalegre está siendo diferente este viernes, con una velada de artes marciales mixtas con mucho en juego. Una cita que los jugadores del Real Madrid no se han querido perder. Jude Bellingham, Vinícius Jr., Brahim Díaz, Dean Huijsen, Franco Mastantuono y Trent Alexander-Arnold han acudido al espectáculo en la primera fila, para disfrutar de una noche de combates intensos y gran ambiente.

El Real Madrid se ha entrenado esta mañana en Valdebebas, para preparar el exigente derbi del domingo. El equipo mantiene el foco en uno de los partidos más importantes del calendario, con el objetivo de llegar en las mejores condiciones y demostrar su competitividad en un duelo clave.

Bellingham y Militão se ejercitaron de forma parcial con el grupo y realizaron trabajo específico individual. Ceballos, Mendy y Rodrygo siguen con sus respectivos procesos de recuperación. El resto de la plantilla blanca comenzó la sesión con ejercicios de activación y rondos.

Una velada de alto calibre

Por lo que hace a los combates de Artes Marciales Mixtas, enfrentó a Costello van Steenis, que defendía su cinturón, contra Fabian Edwards por el título de peso medio. Fue una pelea intensa, con ambos luchadores mostrando un alto nivel técnico, aunque el campeón logró imponer su ritmo en los momentos decisivos, manteniendo el cinturón en una contienda muy disputada.

En el peso pluma, AJ McKee se midió a Ádám Borics en un duelo que prometía espectáculo y no decepcionó. La velocidad y precisión de McKee marcaron la diferencia ante un Borics combativo, dejando uno de los combates más aplaudidos de la noche por el público madrileño.

Franco Tenaglia y Yassin Najid también se enfrentarán. En la categoría de peso paja, Jacinta Austin se enfrentó a Benita van Rooij en un combate muy técnico. Ambas demostraron gran preparación, destacando por su movilidad y precisión, en una pelea que evidenció el crecimiento del nivel femenino en las MMA.

El choque en peso pesado entre Linton Vassell y José Augusto Azevedo aportó la dosis de potencia esperada. Cada golpe resonaba en el recinto, generando una atmósfera vibrante que mantuvo al público completamente entregado. Las preliminares también dejaron momentos memorables. Kevin Cordero se enfrentó a Luciano Pereira en peso gallo, mientras que Rafael Calderón luchó contra Borja García en peso mosca. Además, Gino van Steenis protagonizó un gran duelo frente a Mark Ewen en peso ligero.

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La velada se completará con enfrentamientos como Mattia Giordano contra Ernesto Schisano, así como los combates de David Mora ante Claudio Pacella y Ignacio Campos frente a Mathys Duragrin.