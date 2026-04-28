Una plantilla con la cabeza en el Mundial: cuatro lesiones en una semana

La temporada en el Real Madrid está terminada. Los blancos ni aspiran a pelear la Liga en estas últimas jornadas, por segunda campaña consecutiva, algo inadmisible en Chamartín. Pero esta temporada hay un factor que puede empeorar incluso más estas últimas semanas a los jugadores de Arbeloa: el Mundial.

Todos los jugadores quieren estar en Estados Unidos, México y Canadá este verano; es el gran sueño de los futbolistas. Algo que está provocando un efecto retirada en la mayoría de equipos de primer nivel sin nada en juego. ¿Quién mete la pierna o se la juega a tan pocas semanas de la cita mundialista?

Kylian Mbappé, durante el encuentro correspondiente a la jornada 32 de Laliga que disputó el pasado viernes, contra el Betis, en el estadio de La Cartuja, en Sevilla. EFE/Julio Muñoz / Mo

En el Real Madrid ha habido cuatro lesiones esta última semana. Quitando la desgracia de Militao, que tendrá que volver a estar cinco meses de baja tras romperse otra vez, las otras lesiones apuntan más a no querer forzar para estar a tope en la Copa del Mundo.

Mbappé, el foco de todas las críticas

El más criticado por los merengues es Kylian Mbappé. Su final de temporada no ha sido bueno y muchos lo culpan del bajón de rendimiento del Madrid en estas dos últimas temporadas. El francés se marchó del campo ante el Betis con 0-1 tras un partido muy pobre y estará de baja los siguientes duelos, aunque apunta a jugar el Clásico. El ex del PSG quiere estar en el Mundial por encima de todo y buscar su segundo título tras dos finales consecutivas en 2018 y 2022.

Otro que no volverá a jugar con la camiseta blanca hasta la temporada que viene es Arda Güler. El turco jugó sin problemas el partido ante el Alavés, pero justo antes del Betis se lesionó por unos problemas en el bíceps femoral de su pierna derecha. En una situación normal de temporada, seguramente intentaría acortar los plazos para volver cuanto antes, pero sin nada en juego y con el Mundial a la vista, seguramente no vuelva hasta el inicio de la 2026/27.

Güler, en un encuentro con el Real Madrid / AFP7 vía Europa Press / AFP7 vía Europa Press

Tchouameni tampoco jugó ante el Betis. El Madrid no sacó ningún comunicado médico, pero la baja del francés fue por una sobrecarga en el gemelo de su pierna izquierda. El siguiente domingo los merengues jugarán ante el Espanyol, pero se desconoce aún si Arbeloa podrá volver a contar con su ancla en el centro del campo.

Además de estos cuatro, los merengues tienen las bajas ya confirmadas de hace tiempo de Thibaut Courtois y Rodrygo Goes. El brasileño no volverá a jugar hasta dentro de mucho tiempo tras romperse los ligamentos de la rodilla, una lesión terrible. Mientras que se espera que el belga pueda volver en esta recta final para prepararse de cara al Mundial, aunque sin tomar ningún riesgo, sin nada en juego.