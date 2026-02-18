Los planes de Mourinho para la vuelta del Bernabéu

José Mourinho no da puntada sin hilo. Su trayectoria se caracteriza por una meticulosa aplicación de estrategias orientadas a sus propios intereses, destacando una marcada dificultad para aceptar las derrotas. Siempre tiene una excusa a mano y a veces torticera. Aunque manifiesta su aprecio por el Real Madrid, sus acciones reflejan un enfoque predominantemente personalista.

No predica con el ejemplo

Reprueba a Vinícius un arte en el que es un maestro. Acusa al brasileño de “hacer el tonto” celebrando el 0-1, después de bailar en las narices de Arbeloa el 4-2 de hace tres semanas. No es la primera ni será la última de que ‘consejos vendo que para mí tengo’ del entrenador portugués, que ha montado shows en muchos estadios ganando y perdiendo.

Se vino arriba con el repaso que su Benfica le dio al Madrid en la fase de clasificación (4-2). Ahora, albergaba expectativas de eliminar al conjunto blanco. Sin embargo, se encontró con un rival más intenso que impuso su calidad. Ante la adversidad, mostró nuevamente su faceta más polémica

Se borra

Forzó la expulsión pidiendo la tarjeta roja a Vinícius. Cajas destempladas contra el árbitro al que luego criticó sin contemplaciones, olvidándose de que el italiano Massa le había llevado a la victoria tres semanas antes expulsando a dos madridistas y pitando dos penaltis, aunque uno se lo negó el VAR. Tanto, que el Madrid se quejó a la UEFA reconociendo que el Benfica fue mejor.

Vinícius explica a Mourinho lo sucedido con Prestianni / EP

Su estrategia no contemplaba adoptar un papel secundario en el Bernabéu, especialmente tras el incidente entre Prestianni y Vinícius. La sanción le impedirá estar presente ante la afición madridista, lo que podría afectar su relación con un sector que le apoyó durante su etapa en el club.

Puerta cerrada

En este contexto, Mourinho ha anunciado que no comparecerá ante los medios en la previa del partido de vuelta y permanecerá en el hotel de concentración, según la prensa portuguesa. Esta decisión parece orientada a evitar una reacción negativa por parte de la afición del Real Madrid, que valora su defensa de los intereses del equipo, especialmente tratándose del Benfica, club que marcó el inicio de su carrera como entrenador.

Es probable que Mourinho busque evitar una sentencia definitiva del Bernabéu, que podría cerrar la puerta a un posible regreso. No obstante, tras su reciente comportamiento con Vinícius, el vestuario madridista, encabezado por el propio jugador, ha mostrado su desaprobación, lo que podría complicar cualquier futuro vínculo con el club.