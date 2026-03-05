Los planes de Mbappé con su rodilla: el City, prácticamente descartado

El problema físico de Kylian Mbappé no es algo reciente. El delantero lleva tiempo conviviendo con molestias en la rodilla que en las últimas semanas se habían convertido en un problema cada vez más difícil de gestionar, hasta que finalmente explotó todo en una lesión del francés que tendrá en vilo al madridismo.

La situación llegó a un momento crítico. El delantero no aguantaba más las molestias y sabía que existía un riesgo alto de que la lesión empeorase mucho. Con el Mundial a la vuelta de la esquina, Mbappé no quería tomar ningún riesgo que le pudiera hacer perder la gran cita futbolística.

La eliminatoria ante el City, prácticamente descartada

Según ha podido saber SPORT, el jugador no quiere saber nada de tratamiento conservador si eso implica jugar al poco tiempo. Quiere parar y lo hará de la mano de la Federación Francesa, que quiere mimar a su futbolista. Por tanto, la eliminatoria ante el Manchester City quedaría prácticamente descartada según los servicios médicos.

El Real Madrid confirma el esguince de rodilla de Mbappé tras consultar médicos externos / Agencias

Eso sí, esto es fútbol y Mbappé ya ha forzado otras veces en contra de su salud para intentar llegar a situaciones similares. Por ejemplo, en la final de la Supercopa de España, donde viajó a Arabia para poder ayudar a su equipo. Por tanto, dependiendo del resultado y las ganas que tenga de jugar, podría forzar a pesar de no ser lo mejor para su rodilla.

El plan inicial es que el tiempo de lesión será de aproximadamente un mes y Mbappé volvería a jugar durante el mes de abril. Al principio, la idea era trabajos de gimnasio y fisio para poder jugar en unos días, pero la situación ha cambiado y el futbolista parará durante al menos un mes entero.

Nada de fútbol hasta después del parón

La prioridad ahora es detener la actividad competitiva durante varias semanas y evaluar la evolución de la rodilla una vez finalice el parón de selecciones. Eso implicaría, como mínimo, que se perdiera tres partidos de liga (Celta, Elche, Atlético de Madrid) y la eliminatoria completa de Champions. Tras el parón, evaluarán su situación y se decidirá cómo proceder, siempre con la supervisión de la Federación Francesa.

Kylian Mbappé celebra su gol de penalti contra el Levante con su entrenador Álvaro Arbeloa / EFE/ Javier Lizón

Mbappé busca evitar el peor escenario posible. Si se produjera un empeoramiento, la alternativa que quedaría sobre la mesa sería pasar por el quirófano. Por ahora, el objetivo es claro: frenar a tiempo para evitar una lesión de mayor gravedad y poder jugar el Mundial.