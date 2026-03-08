Los planes de Florentino descartan a Rodri Hernández

El Real Madrid sueña con un futbolista que le dé orden a su centro del campo. En las últimas semanas había vuelto a sonar con fuerza el nombre de Rodri Hernández como objetivo prioritario blanco este mercado de fichajes, pero parece que los planes de Florentino Pérez no van en esa dirección.

Tal y como informó el diario AS, el Real Madrid no tiene al centrocampista del Manchester City en su lista de objetivos para la siguiente temporada y se valoran de manera más positiva otros perfiles. Hay que recordar que el Balón de Oro sufrió una grave lesión de ligamentos en su rodilla derecha en 2024 y lleva desde ese momento sin recuperar su máximo nivel. Algo que puede tirar atrás a los blancos, ya que también llevan años sufriendo estas dolencias.

Además, el plan del Real Madrid desde su cúpula es claro: fichar jóvenes talentos y no gastar millones en futbolistas de edad más avanzada. Algo que se lleva reproduciendo en los últimos mercados. Los blancos solo pagan fichajes por futbolistas que se puedan revalorizar y, a los de más de 25 años, se busca que lleguen libres.

Rodri está cada vez más cerca de su mejor versión / X

Rodri tiene 29 años y este verano entrará en su última temporada de contrato, pero en el Manchester City quieren luchar por su renovación, aunque el futbolista prefiere esperar para conocer si Pep Guardiola seguirá o no en el proyecto inglés.

Opciones más jóvenes

En el Bernabéu ven con mejores ojos apostar por jóvenes talentos como Adam Wharton, Kees Smit o Vitinha, aunque este último ya dejó claro que quiere seguir en el Paris Saint-Germain, mientras que los otros dos tienen unos precios bastante elevados y no tienen experiencia en equipos top mundial.

Kees Smit, durante un partido del AZ Alkmaar / 'X'

A pesar de que el perfil de Rodri Hernández siempre ha gustado en Valdebebas y que el jugador parece que sí estaría dispuesto a volver a España, parece que el camino de ambos solo se volverá a cruzar estas dos semanas en los octavos de final de la UEFA Champions League.

Este próximo mercado será clave para el conjunto blanco y la gran exigencia de la afición será que se renueve el centro del campo. Eso sí, el poder económico del Real Madrid ha bajado en los últimos años y deberán vender a jugadores importantes para poder acometer operaciones grandes. Serán meses intensos en las oficinas de Chamartín.