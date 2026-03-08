Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Real Madrid

Los planes de Florentino descartan a Rodri Hernández

El madrileño termina contrato en 2027 y los blancos necesitan reforzar el centro del campo

"Florentino, dimisión", el Bernabéu estalla tras la derrota del Madrid contra el Getafe

Toni Munar

El Real Madrid sueña con un futbolista que le dé orden a su centro del campo. En las últimas semanas había vuelto a sonar con fuerza el nombre de Rodri Hernández como objetivo prioritario blanco este mercado de fichajes, pero parece que los planes de Florentino Pérez no van en esa dirección.

Tal y como informó el diario AS, el Real Madrid no tiene al centrocampista del Manchester City en su lista de objetivos para la siguiente temporada y se valoran de manera más positiva otros perfiles. Hay que recordar que el Balón de Oro sufrió una grave lesión de ligamentos en su rodilla derecha en 2024 y lleva desde ese momento sin recuperar su máximo nivel. Algo que puede tirar atrás a los blancos, ya que también llevan años sufriendo estas dolencias.

Además, el plan del Real Madrid desde su cúpula es claro: fichar jóvenes talentos y no gastar millones en futbolistas de edad más avanzada. Algo que se lleva reproduciendo en los últimos mercados. Los blancos solo pagan fichajes por futbolistas que se puedan revalorizar y, a los de más de 25 años, se busca que lleguen libres.

Rodri está cada vez más cerca de su mejor versión

Rodri está cada vez más cerca de su mejor versión / X

Rodri tiene 29 años y este verano entrará en su última temporada de contrato, pero en el Manchester City quieren luchar por su renovación, aunque el futbolista prefiere esperar para conocer si Pep Guardiola seguirá o no en el proyecto inglés.

Opciones más jóvenes

En el Bernabéu ven con mejores ojos apostar por jóvenes talentos como Adam Wharton, Kees Smit o Vitinha, aunque este último ya dejó claro que quiere seguir en el Paris Saint-Germain, mientras que los otros dos tienen unos precios bastante elevados y no tienen experiencia en equipos top mundial.

Kees Smit, durante un partido del AZ Alkmaar

Kees Smit, durante un partido del AZ Alkmaar / 'X'

A pesar de que el perfil de Rodri Hernández siempre ha gustado en Valdebebas y que el jugador parece que sí estaría dispuesto a volver a España, parece que el camino de ambos solo se volverá a cruzar estas dos semanas en los octavos de final de la UEFA Champions League.

Este próximo mercado será clave para el conjunto blanco y la gran exigencia de la afición será que se renueve el centro del campo. Eso sí, el poder económico del Real Madrid ha bajado en los últimos años y deberán vender a jugadores importantes para poder acometer operaciones grandes. Serán meses intensos en las oficinas de Chamartín.

