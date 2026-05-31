Los planes de Cesc Fàbregas no pasan por el Real Madrid

Cesc Fàbregas está llevando a cabo una carrera de manual como entrenador de la élite. Empezó en el Como 1907 en la Serie B, lo ascendió para posteriormente lograr la permanencia y en su tercera temporada ha logrado clasificar al equipo para la Champions League. Un hito histórico para uno de los técnicos que a sus 39 años ya tiene mejor reputación de Europa.

No es extraño, por tanto, que los clubs grandes del continente hayan fijado sus miras en él. La temporada pasada ya tuvo ofertas sobre la mesa y, en la presente, se la ha vinculado a la candidatura de Enrique Riquelme para entrenar al Real Madrid.

Cesc Fàgregas ha revolucionado el fútbol italiano / DPA vía Europa Press / DPA vía Europa Press

Sin embargo, los planes del entrenador d'Arenys de Mar van por otro lado. Firmó con el Como hasta el 2028 y ya está organizando la próxima campaña con el modesto club del norte de Italia. En el Como es feliz y tiene mucho peso en todas las decisiones deportivas, empezando por los fichajes, hasta de organización, como se ha visto con la construcción de una ciudad deportiva ejemplar a medio camino entre Como y Milán.

Los jugadores que ha fichado el Como ha sido en gran medida gracias al poder persuasorio de Cesc Fàbregas, que luego no les ha fallado. Ha practicado un fútbol alegre, divertido y vistoso, poco común en Italia, que ha causado auténtica sensación.

Cesc está creciendo como entrenador a pasos de gigante y en el difícil calcio está recogiendo los reconocimientos como mejor entrenador del año. Su mérito ha sido impresionante juntando a un grupo de jóvenes con talento, encabezados por Nico Paz, con otros más veteranos que le han ayudado a reforzar el vestuario, como Sergi Roberto, Alberto Moreno o Álvaro Morata.

Alex Valle ha sido uno de los grandes descubrimentos de Cesc Fàbregas / AFP7 vía Europa Press

Fàbregas ha tirado de mucho talento procedente de España, como el ex blaugrana Álex Valle, o los ex béticos, Asane Diao o Jesús Rodríguez, para construir un equipo que ha sabido consolidarse en la parte alta de la clasificación hasta el punto de dejar sin Champions League a históricos como Milan o Juventus.

Su línea roja

Su proyecto funciona a las mil maravillas, pero está por ver si es trasladable a un club como el Real Madrid. Florentino Pérez, el gran favorito a las elecciones, ya se ha decantado por José Mourinho como su próximo entrenador, algo que excluye a Cesc de la ecuación.

En una entrevista al 'Partidazo' de la Cadena COPE, Fàbregas ya dijo que su línea roja es fichar por un club como ayudante. Con Mourinho coincidió en el Chelsea, ganando una Premier League. El catalán no iría en el staff de 'Mou', que se llevaría a sus hombres de confianza del Benfica.

Fàbregas coincidió con Mourinho en el Chelsea al salir del Barça / ANDY RAIN / EFE

Cesc quiere seguir su propio camino y piensa ir paso a paso. No es ni mucho menos descabellado que pueda cumplir su contrato con el Como hasta el 2028, fecha en la que precisamente Hansi Flick termina contrato con el FC Barcelona.

Por su manera de entender el fútbol y filosofía, Fàbregas podría ser un entrenador ideal para el conjunto blaugrana. Aunque fichó en la época de Sandro Rosell, Cesc mantuvo ya conversaciones con Joan Laporta para intentar su incorporación anteriormente al 2011.

El FC Barcelona está encantado con Flick, pero la forma de entender el fútbol, los pasos ordenados que está dando Cesc y su éxito no están pasando ni mucho menos desapercibidos en Can Barça.