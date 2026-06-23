Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Julián ÁlvarezBarça - Valencia BasketFrancia - IrakMessiGoleadores Mundial 2026Máximos goleadores MundialMundial DirectoMercado Fichajes hoyIñaki PeñaAlexia PutellasEl Pozo - BarçaJuan del ValMáximos goleadores EspañaQué necesita EspañaXabi AlonsoEliminados MundialDónde ver Mundial 2026Grupos Mundial 2026Cuándo juega EspañaGrupo España Mundial 2026Noticias BarçaDónde juega EspañaCalendario partidos gratis MundialSimulador MundialCuadro Mundial 2026Calendario Mundial 2026Equipos Mundial 2026Calculadora MundialGraviteo
instagramlinkedin

Real Madrid

El plan del Madrid ante la posible salida de Vinicius

Florentino Pérez aseguró que su renovación "no es una cuestión de dinero", está dispuesto a gastarse 150 M€ en un fichaje, y ya busca relevo al no descartar que se marche por los desacuerdos económicos

Vinícius, sobre su renovación: "Hablaré del Real Madrid cuando termine la temporada"

Vinícius, sobre su renovación: "Hablaré del Real Madrid cuando termine la temporada"

Perform

¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferente
Añádenos en Google
Alejandro Alcázar

Alejandro Alcázar

Vinícius y Florentino Pérez tienen una buena relación. Cada vez que uno se refiere al otro es para halagarse y decir que quieren seguir de la mano, pero la realidad contradice sus palabras. Al brasileño se le llena la boca cuando asegura que quiere retirarse de blanco, pero busca unas condiciones económicas que ponen en peligro los límites marcados por el presidente.

Puerta abierta

"Quiero seguir en el Real Madrid toda mi vida, no tengo prisa por renovar", repite y así lleva año y medio. Florentino Pérez, por el contrario, ha dado un paso atrás y aceptaría que decidiese no renovar: "Si no quiere estar en el Madrid y quiere firmar con otro, será libre de hacerlo. No lo voy a forzar a nadie. Ni el dinero será lo más importante, nunca lo ha sido".

El presidente deja abierta esa puerta de salida, pero abre otra para buscar un relevo que borre el recuerdo del brasileño. Tiene un plan y se lo ha anunciado al brasileño desde que fue reelegido presidente con un mensaje alto y claro: "Haré la mayor oferta de la historia del club por un jugador: unos 150 millones de euros".

SAINT DENIS (France), 13/11/2025.- France’s Michael Olise (R) celebrates with France’s Kylian Mbappe (L) after scoring the 2-0 goal during the 2026 FIFA World Cup European Qualifiers Group D soccer match between France and Ukraine in Saint Denis, near Paris, France, 13 November 2025. (Mundial de Fútbol, Francia, Ucrania) EFE/EPA/CHRISTOPHE PETIT TESSON

Olise en la recámara de Florentino para acompañar a Mbappé por si Vinícius se va / CHRISTOPHE PETIT TESSON / EFE

Confirma que “el dinero no es lo más importante en la renovación de Vinícius”, e insiste en que no está dispuesto a ceder a unas pretensiones económicas que rompería sus límites, creando un precedente peligroso en una plantilla repleta de jugadores de primera línea que podrían hacer fila en la puerta de su despacho con las mismas reclamaciones.

Sustitutos top

Si Florentino Pérez está dispuesto a fichar a un jugador por una cantidad desorbitada, significa que podría ceder a las demandas económicas del brasileño, pero antes prefiere buscarle un relevo de primera fila como Olise, Julián Álvarez e incluso a Erling Haaland, entre otros delanteros que marcan la diferencia, y mantener sus límites salariales.

Noticias relacionadas y más

El Madrid no renuncia a fichar a ninguno de los mencionados. Incluso está dispuesto a subir la oferta por el delantero del Bayern tras el Mundial. A cambio, el francés debería dar un paso adelante y pedir al club que negocie su traspaso. Pero el caso de Olise es el de Julián Álvarez o el propio Haaland, jugadores que Florentino tiene marcados en rojo en caso de que Vinícius no renueve.

TEMAS

Añádenos en Google