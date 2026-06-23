El plan del Madrid ante la posible salida de Vinicius

Vinícius y Florentino Pérez tienen una buena relación. Cada vez que uno se refiere al otro es para halagarse y decir que quieren seguir de la mano, pero la realidad contradice sus palabras. Al brasileño se le llena la boca cuando asegura que quiere retirarse de blanco, pero busca unas condiciones económicas que ponen en peligro los límites marcados por el presidente.

Puerta abierta

"Quiero seguir en el Real Madrid toda mi vida, no tengo prisa por renovar", repite y así lleva año y medio. Florentino Pérez, por el contrario, ha dado un paso atrás y aceptaría que decidiese no renovar: "Si no quiere estar en el Madrid y quiere firmar con otro, será libre de hacerlo. No lo voy a forzar a nadie. Ni el dinero será lo más importante, nunca lo ha sido".

El presidente deja abierta esa puerta de salida, pero abre otra para buscar un relevo que borre el recuerdo del brasileño. Tiene un plan y se lo ha anunciado al brasileño desde que fue reelegido presidente con un mensaje alto y claro: "Haré la mayor oferta de la historia del club por un jugador: unos 150 millones de euros".

Olise en la recámara de Florentino para acompañar a Mbappé por si Vinícius se va / CHRISTOPHE PETIT TESSON / EFE

Confirma que “el dinero no es lo más importante en la renovación de Vinícius”, e insiste en que no está dispuesto a ceder a unas pretensiones económicas que rompería sus límites, creando un precedente peligroso en una plantilla repleta de jugadores de primera línea que podrían hacer fila en la puerta de su despacho con las mismas reclamaciones.

Sustitutos top

Si Florentino Pérez está dispuesto a fichar a un jugador por una cantidad desorbitada, significa que podría ceder a las demandas económicas del brasileño, pero antes prefiere buscarle un relevo de primera fila como Olise, Julián Álvarez e incluso a Erling Haaland, entre otros delanteros que marcan la diferencia, y mantener sus límites salariales.

El Madrid no renuncia a fichar a ninguno de los mencionados. Incluso está dispuesto a subir la oferta por el delantero del Bayern tras el Mundial. A cambio, el francés debería dar un paso adelante y pedir al club que negocie su traspaso. Pero el caso de Olise es el de Julián Álvarez o el propio Haaland, jugadores que Florentino tiene marcados en rojo en caso de que Vinícius no renueve.