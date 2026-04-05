El plan de Arbeloa se desmorona con el regreso de Mbappé

Arbeloa dilató lo que pudo la encrucijada de la que dependerá su temporada y, por ende, la del Real Madrid. Más difícil aún que revivir a un muerto como el que heredó. Un trabajo de quirófano que consiguió con un equipo mixto en el que el esfuerzo fue la máxima. Con Mbappé, el equipo generó en la primera parte lo mismo que falló. Y el francés, como otros nombres propios, quedó expuesto antes de recibir al Bayern en el Bernabéu. Un encuentro en el que se pone en juego media (o toda) la temporada tras quedar a siete del Barça en una Liga en la que nunca ha tenido conciencia propia.

La dimisión de Carvajal

Mbappé fue titular con el Real Madrid 42 días después. La última vez había sido el 21 de febrero, contra Osasuna, en un encuentro que, al igual que el del Mallorca, terminó con derrota en los últimos minutos. Lo que prueba que a los de Arbeloa no les basta con un final de inspiración como el que aparentó Militao en su regreso: un gol en la segunda parte que parecía abrir el clásico camino para la remontada blanca.

No fue así y Arbeloa terminó escondido en el banquillo. El mismo lugar en el que Carvajal, capitán, evidenció su desconexión con lo que le pasaba al equipo. Lo hizo con una mirada perdida tras el tanto de Muriqi, que destapó la vulnerabilidad defensiva del conjunto blanco. O lo que es peor: dejó ver el escaso oficio de un equipo que terminó con toda la carne en el asador, aunque conviene analizar el estado de la misma.

Si en la resurrección de marzo la irrupción de canteranos generó un efecto contagio, el regreso de Mbappé provocó otra difusión de comportamiento, pero en sentido negativo. El Madrid dimitió en defensa en el primer gol del Mallorca, con los dos mediocentros descolocados y dejando una autopista a Maffeo por parte del galo y de Güler. Aunque todo habría tenido un sentido distinto si el delantero hubiese tenido acierto.

El jugador que menos presiona de Europa

Mbappé realizó tres tiros a puerta, dos de ellos bloqueados por Leo Román. Las malas definiciones del francés se reflejan en unos goles esperados de 0,55. El francés hizo la guerra por su cuenta, encontrándose con Güler y Manuel Ángel en dos acciones. Con el regreso de Vinicius, se desplazó al centro, pero ambos volvieron a mostrar que donde mejor rinden es desde el mismo flanco izquierdo.

Mascarell ayuda a levantarse a Leo Román tras desbaratar el portero una jugada de Mbappé / CATI CLADERA / EFE

Con Mbappé, Vinicius y Bellingham, la supuesta Santísima Trinidad del Real Madrid, los de Arbeloa no lograron su objetivo ni por acumulación, adoleciendo la falta de carga en el área que el brasileño ha señalado en más de un partido. Lo peor para el club blanco es que el problema está más que identificado. “Soy un jugador que defiende menos que otros y a veces eso puede ser un problema, pero cuando lo hago, tiene un impacto real en el equipo”, son palabras recientes del galo que resonaron durante todo el partido.

Porque los datos están ahí. El Bota de Oro de la pasada temporada, según datos de Cadena SER, es el que menos presiona de toda Europa. El segundo peor en esta estadística es Moise Kean (Fiorentina). Por eso el Mallorca buscó la salida de balón por el costado de Mbappé, generando superioridades en todo momento. Todo conduce a una sensación de desconexión y debilidad tras el parón en un equipo capaz de tumbar al Bayern con fútbol reactivo, pero que sufre mucho cuando tiene que proponer.