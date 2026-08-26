Pitos en el Bernabéu al Real Madrid en el estreno de Mourinho como local

El Real Madrid no está convenciendo al Santiago Bernabéu en su estreno liguero como local. El conjunto de José Mourinho se marchó al descanso con empate ante la Real Sociedad (1-1) y con una sonora protesta de la afición, que despidió a los jugadores con pitos camino de los vestuarios.

El ambiente ya había comenzado a mostrar síntomas de impaciencia durante una primera mitad en la que el Madrid tuvo ocasiones, pero no consiguió imponer el ritmo esperado. La Real Sociedad, además, consiguió incomodar al conjunto blanco con una presión intensa y llegó a disponer de oportunidades claras para adelantarse.

El Bernabéu pierde la paciencia

El Santiago Bernabéu comenzó a impacientarse en el minuto 35. El juego del Real Madrid no estaba convenciendo a la afición, que empezó a mostrar su descontento con pitos desde las gradas ante las dificultades del equipo para controlar el partido frente a la Real Sociedad.

Los blancos habían tenido ocasiones, pero también estaban sufriendo ante la presión del conjunto donostiarra. El gol de Mbappé en el minuto 40 apaciguó momentáneamente los ánimos y permitió al Madrid recuperar tranquilidad. El tanto parecía destinado a cambiar el escenario y permitir al Madrid llegar al descanso con ventaja. Sin embargo, la reacción duró poco.

En el minuto 44, un balón largo encontró a Ochieng a la espalda de Konaté. El atacante se entretuvo dentro del área, pero terminó poniendo un centro que, tras rebotar en un defensor madridista, cayó a los pies de Sucic, que cruzó el disparo para superar a Courtois y establecer el 1-1. El gol de la Real Sociedas volvió a encender el descontento del Bernabéu. Al descanso, los jugadores fueron despedidos con una nueva pitada, más sonora después de que la Real Sociedad igualara justo antes del paso por vestuarios.