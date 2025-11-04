¿Por qué pitan a Trent Alexander-Arnold en el Liverpool - Real Madrid?

Recibimiento hostil a Trent Alexander-Arnold para el Liverpool - Real Madrid. El lateral inglés firmó por el equipo blanco este mismo verano en calidad de jugador libre, aunque el equipo madridista tuvo que pagar 10 millones de euros a los 'reds' para que el futbolista pudiera estar disponible para el Mundial de Clubes, momento en el que todavía no había acabado su contrato.

En su regreso a casa, Alexander-Arnold vivió momentos marcados por la emoción, pero también por la reacción de los aficionados locales a su vuelta. Antes del encuentro, el mural del canterando del Liverpool apareció vandalizado con varias pintadas que decían: 'rata' y 'adiós el rata'. Cuando salió al campo para calentar con el resto de los suplentes, se llevó una pitada por parte de los fans locales.

El mural de Alexander-Arnold en Liverpool / ADAM VAUGHAN / EFE

Una clara señal de lo mal que se tomaron los aficionados del equipo 'red' la salida del lateral derecho. Ya en su momento hubo afirmaciones muy duras contra el futbolista, acusándole de ser un traidor al club. "Me duele que Trent no quisiera dar éxitos al club de su infancia", dijo Jamie Carragher, leyenda del club, en una entrevista reciente con As.

Los motivos de esta animadversión se encuentran en la forma en la que Alexander-Arnold salió del equipo. El inglés fue retrasando su renovación y no dio ninguna señal de cuál sería su decisión hasta mayo, cuando el club y el jugador anunciaron su marcha mediante un comunicado oficial.

Trent durante un entrenamiento con el Real Madrid / Real Madrid

"Sé que muchos se han preguntado por qué o se han sentido frustrados por no haber hablado de esto todavía, pero siempre fue mi intención centrarme en lo mejor para el equipo: asegurar el título de Liga número 20. Tras 20 años en el Liverpool Football Club, ha llegado el momento de confirmar que me marcharé al final de la temporada. Sin duda, esta es la decisión más difícil que he tomado en mi vida", argumentó el inglés en aquel momento.

La afición se tomó realmente mal que Alexander-Arnold abandonara el club de esa forma, marchándose libre, sin dejar ni un solo euro en las arcas del Liverpool (el Madrid terminaría pagando 10 millones de euros para que disputara el Mundial de Clubes). Además, en la ciudad inglesa era muy querido y se consideraba que podía ser un 'One Club Men', un sueño que se diluyó repentinamente con la decisión del jugador.