¿Por qué pitan a Güler en el Liverpool - Real Madrid?

Liverpool y Real Madrid se han dado cita en Anfield para disputar la jornada 4 de la fase liga de la Champions League. El partido apunta a ser trascendental para los intereses clasificatorios de ambos conjuntos, y esta tensión no ha tardado en hacer acto de presencia en unos primeros minutos eléctricos.

Los futbolistas del Real Madrid esperaban un recibimiento hostil por parte de la grada de Anfield, especialmente hacia Alexander-Arnold. Sin embargo, uno de los grandes objetos de la sonora pitada de la afición 'red' ha sido Arda Güler, jugador al que no se le asocia ningún desencuentro con el Liverpool.

Si bien es cierto que no hay antecedentes entre ambas partes, los aficionados del Liverpool la han tomado con el turco por un episodio del pasado con uno de sus futbolistas. Güler tuvo un muy comentado enganchón con Szoboszlai durante la disputa de un partido entre Turquía y Hungría al que ambos dieron continuidad a través de redes sociales.

Güler y Szoboszlai, el día de su polémica / X

El primer hostigador fue Arda Güler al mandar callar a Szoboszlai durante el mencionado Hungría-Turquía, que se saldó con un resultado de 0-3 a favor de los otomanos. La imagen se volvió viral y corrió como la pólvora a través de redes sociales, y Szoboszlai no dudó en responder a una de estas publicaciones.

El jugador del Liverpool publicó un enigmático "1088", que los usuarios no tardaron en relacionar con el número exacto de minutos que Güler había disputado a lo largo de la temporada. Lejos de quedarse callado, el futbolista del Real Madrid respondió con una nueva publicación en la que cargó sin tapujos contra su rival. "Este chico es un chiste. ¿6 goles no son suficientes para mandarte callar?".

Por si el mensaje no fuese lo suficientemente contundente, Güler se permitió el lujo de acompañarlo de una fotografía editada del marcador, en la que se podía leer "1 comentario de Szoboszlai en Instagram" bajo los 0 goles anotados por Hungría, haciendo alusión a que este "1088" fue la mayor contribución del capitán de los magiares contra Turquía.

Estas rencillas parecían enterradas, pero el público de Anfield se ha encargado de sacarlas a relucir para intentar sacar del partido a uno de los jugadores más en forma del Real Madrid en la presente temporada. Bajo las órdenes de Xabi Alonso, el turco ha pasado de estar relegado al banquillo a ser una pieza clave del esquema.