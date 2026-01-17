¡Pitada monumental en el Bernabéu!: el madridismo se harta de sus jugadores y pide la dimisión de Florentino

Como era de esperar, el madridismo recibió a sus jugadores con una sonora pitada en los prolegómenos del Real Madrid - Levante. Un encuentro que suponía la vuelta del conjunto blanco ante su afición, que mostró su hartazgo tras la derrota en la Supercopa, el batacazo frente al Albacete en Copa y el relevo en el banquillo. Una alternancia que entre Xabi Alonso y Álvaro Arbeloa que no ha hecho más que agravar la situación de la entidad madridista.

Jude Bellingham y Vinicius fueron los más señalados en la presentación de los jugadores en el coliseo blanco, que incluso cargó contra los porteros en el calentamiento. Justo dos de los hombres que más difícil se lo pusieron a Xabi Alonso en su breve etapa en el banquillo blanco. Las miradas se dirigieron a los futbolistas, incluso después del inicio del partido iniciado. En el minuto 5, además, la mirada se dirigió a la grada para pedir la dimisión de Florentino.

Fue un instante fugaz, de apenas unos segundos, pero que visibiliza una situación inédita para el máximo mandatario blanco. En el momento de la pitada, la realización del Bernabéu se fue al palco por un instante. Una situación comprometida en un estadio que subió al máximo la megafonía para camuflar una pitada como hace tiempo que no se recuerda.

Un ambiente hostil que se intercaló con aplausos a las jugadas de peligro. La banda sonora de la peor crisis del Real Madrid reciente y que ha hecho estallar a una afición dolida con todos los estamentos del club. Salvo con un Arbeloa al que todavía no le ha dado tiempo a asumir la situación a la que se enfrenta. También hubo división en la animación, con el grupo oficial del club Grada Fans optando por animar en lugar de sumarse a la queja generalizada del campo.

La situación venía cocinándose desde los prolegómenos, donde un sector del madridismo exhibió pancartas contra la gestión de Florentino. Mensajes similares se colgaron en los puentes de la carretera de circunvalación M-30 en la noche previa a un duelo concebido como un plebiscito. Ni el clima helado o la hora impidieron que la afición blanca criticase una situación que consideran como "insostenible", tal y como se masticaba en los alrededores del Bernabéu.