Pirlo cree que Ancelotti no es el mejor: "¿Cómo lo pueden poner por delante de Conte, Allegri o Lippi?"

Pirlo, entrenador del Fatih Karagümrük SK turco, ha hablado sobre sus referentes en el banquillo El italiano ha dejado abierto su futuro pero asegura que es feliz en Turquía

Andrea Pirlo está viviendo su tercera temporada como entrenador. Actualmente, está al mando del Fatih Karagümrük SK, equipo de la Süper Lig turca, donde termina contrato este verano. El técnico italiano ha aprovechado para conceder una entrevista a La Gazzetta dello Sport donde ha hablado sobre los entrenadores que considera referentes, su vida en Turquía y su futuro.

Pirlo termina contrato en su club actual a final de temporada, aunque ya ha recibido una oferta de renovación: "Los dirigentes ya me han ofrecido una renovación, pero es mejor hablarlo al final de la temporada. Vivo del lado europeo, en Nisantasi, arriba de Besiktas. Hay mucho tráfico, pero es una metrópoli de 20 millones de habitantes que te da mucha energía y con una pasión por el fútbol increíble", cuenta sobre su feliz vida en Turquía.

Tal como dice él mismo, prefiere no precipitarse y quiere reflexionar con calma la posible renovación por el Fatih Karagümrük SK y valorar otras opciones. Entre ellas, la del Beskitas, algo que le permitiría quedarse en Turquía. También hay ojos puestos en él desde el Girona o desde clubes de la Serie A como el Bologna. Sin embargo, Pirlo tiene un favorito: no se lo pensaría dos veces antes de volver a la Juventus, equipo que dirigió durante la temporada 2020-2021 y que ahora pasa por momentos complicados: "Si te llama un club top como la Juve... Las relaciones están bien. Escucho a algunos de los gerentes que quedan y también estoy en contacto con Andrea Agnelli. Queda el aprecio mutuo, otra cosa es si los planes han cambiado".

Pirlo lleva tres temporadas ejerciendo como entrenador. Aún está empezando, como quien dice, pero tiene claro cuáles son sus referentes para lograr establecerse como uno de los mejores. Si hay algo que sorprende es que Ancelotti, leyenda italiana, no se encuentra entre ellos: "¿En quién busco la inspiración? He trabajado con los mejores, aprendiendo de todos. Sin embargo, pienso con cabeza propia, haciendo una síntesis de todas las experiencias. ¿El número uno? Ancelotti por su calidad humana y técnica ha cosechado más victorias que nadie y en todos los campeonatos, pero ¿cómo se le puede poner por delante de Lippi, Conte o Allegri? Son diferentes. Buen juego o no: quien gana manda".

A quien sí considera un entrenador diferencial es a Pep Guardiola, entrenador del Manchester City: "Pep es único, siempre le encanta innovar. Sin embargo, el fútbol es cada vez más físico y hay que estar al día de todo. Quizá incluso por los menos conocidos".

Quizás este margen que hay para establecerse entre los mejores nos permita volver a verlo en las grandes ligas europeas. Por ahora, Pirlo se centra en cerrar la actual temporada de la mejor manera posible con el Fatih Karagümrük SK.