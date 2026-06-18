Piqué se ríe de Arbeloa: "Apelar al espíritu de Juanito..."

Durante el anuncio de colaboración entre Uber Eats y Vicio, Gerard Piqué recuperó uno de sus clásicos: su enfrentamiento mediático con Álvaro Arbeloa.

Entre risas, confesó que incluso deseaba que el Real Madrid tuviera una temporada algo mejor "no para que ganara títulos", sino por un motivo muy distinto: "Yo quería mantener a Álvaro Arbeloa. Creo que estaba dando mucho contenido, y al final esto va de contenido".

Piqué remató recordando uno de los momentos más virales del madridista: "El momento de apelar al espíritu de Juanito, tras la famosa pelea en el vestuario, antes de un Madrid-Levante… este tipo de cosas, hostia, yo deseaba que se clasificaran un poco más en Champions". Una frase que reaviva uno de los duelos más icónicos de la rivalidad Barça-Madrid.

Piqué y la vuelta de Mourinho

El catalán también opinó sobre el regreso de José Mourinho al banquillo del Real Madrid, y lo hizo con su habitual ironía: "Creo que Mou es un buen candidato a dar show, a que se hable de todo menos de fútbol".

Piqué enlazó esta reflexión con la marcha de Arbeloa del cuerpo técnico blanco, insistiendo en que el madridista era una fuente inagotable de momentos virales. Para él, el Madrid pierde a un generador de polémicas… pero recupera a otro.

Cucurella y el Madrid

Preguntado por el fichaje de Marc Cucurella por el Real Madrid, Piqué separó claramente lo personal de lo deportivo: "A nivel personal le deseo que tenga una buena carrera, pero ha fichado por el Real Madrid y ya sabéis qué pienso de ese club", afirmó con una sonrisa. Y añadió: "Deseo que no gane ningún título".

Piqué y Arbeloa / Archivo

Entre bromas, pullas y referencias virales, Gerard Piqué volvió a demostrar que sigue siendo uno de los grandes generadores de narrativa del fútbol español. Y, sobre todo, que su rivalidad con Arbeloa sigue viva, aunque ambos estén ya lejos del césped.