Pintus entra en escena: máscaras de hipoxia y entrenamiento de tres horas

El Real Madrid volvió al trabajo en la Ciudad Deportiva de Valdebebas después de dos días de descanso y lo hizo con una sesión de tres horas en las que el preparador físico italiano, Antonio Pintus, tomó el mando y recuperó las máscaras de hipoxia para medir el estado físico de los futbolistas.

Este fue el inicio de dos semanas “clave”, según trasladaron a EFE fuentes del vestuario, de cara a lo que resta de temporada, ya que el Real Madrid tiene por delante semanas ‘limpias’, con solo partidos los fines de semana antes de afrontar las eliminatorias de Liga de Campeones, empezando el 17 de febrero contra el Benfica, a la vez que mantiene el pulso por el título de Liga con el Barcelona.

Para ello, Antonio Pintus, quien vuelve a ejercer de preparador físico desde el pasado 12 de enero, coincidiendo con la marcha de Xabi Alonso y su cuerpo técnico del Real Madrid, tomó el mando de un entrenamiento físico en el que dio protagonismo a las máscaras de hipoxia, que son una herramienta de trabajo clave en su planificación.

Estas se colocan sobre la boca y la nariz de los futbolistas y regulan el oxígeno que entra en el organismo y miden las pulsaciones por minuto, la frecuencia cardíaca y el estado general de cada jugador simulando un entrenamiento de gran exigencia, como si entrenaran a gran altura aunque trabajen sobre el césped de la Ciudad Deportiva Real Madrid de Valdebebas.

Un Pintus que, en el pasado, reconoció que estas pruebas “no le gustan mucho” a los futbolistas, pero las considera fundamentales para conocer el estado físico de cada uno y planificar las dos próximas semanas con el objetivo primordial de elevar el tono físico de la plantilla, uno de los debes del Real Madrid esta temporada.

Y el proceso empezó este miércoles, tras dos días de descanso, con una sesión de tres horas en Valdebebas en la que la táctica pasó a un segundo plano, aún a cuatro días de visitar al Valencia en Mestalla, el domingo (21:00 horas CET, -1 GMT).

Un partido que se perderá el brasileño Vinícius Junior, por sanción tras ver ante el Rayo Vallecano su quinta cartulina amarilla de la temporada en Liga, y los lesionados Jude Bellingham y Éder Militao.

Sin embargo, desde el club transmiten a EFE que la idea del cuerpo técnico es que tanto Dani Carvajal como Trent Alexander-Arnold, los laterales derechos puros de la plantilla, estén ya en perfectas condiciones físicas y se disputen dicho puesto, lo que dejaría al uruguayo Fede Valverde de vuelta a su posición natural que abandonó por las bajas, el centro del campo.