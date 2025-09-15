Aubameyang, una pesadilla para el Real Madrid

La última vez que Pierre-Emerick Aubameyang se enfrentó al Real Madrid, le marcó dos goles y repartió una asistencia (a Ferran Torres) en el Santiago Bernabéu. El Barça goleó 0-4 a su máximo rival en partido liguero de la temporada 2021/2022 y el gabonés se ganó el cariño de una afición que le arropó durante el tiempo que vistió de azulgrana. Una temporada después, el gabonés no pudo volver a verse las caras con los blancos, ya en las filas del Chelsea, en una eliminatoria de Champions League Ya en las filas del Chelsea, posteriormente volvió a cruzarse las caras con los blancos en una eliminatoria de cuartos de la Champions League (pasó el Real Madrid) al no haberlo inscrito el club londinense para competición europea. Ahora, con el Olympique de Marsella, ni más ni menos que el equipo número 11 de su carrera profesional (al que ha regresado tras un paso por Arabia Saudí), 'Auba' tendrá la oportunidad de seguir su racha ante un rival que le teme.

Y es que Pierre-Emerick Aubameyang le ha marcado 7 goles al Real Madrid en 5 partidos consecutivos. Al margen del doblete en el clásico, el resto de dianas fueron con el Borussia Dortmund. Tres en el Santiago Bernabéu, el escenario que volverá a pisar este martes el ex del Barça, y dos en el mítico Signal Iduna Park.

Solo en la Champions 2013/2014 no hubo goles de 'Auba' en la eliminatoria de Champions contra el Real Madrid, también las filas del Dortmund. Pero tienen motivos los blancos para sentirse amenazado por el 'killer' de 36 años y muchos goles (357 oficiales a sus espaldas). Solo en el Santiago Bernabéu, le ha marcado 5 goles a un rival que le motiva y se le da especialmente bien.

Dosificado por De Zerbi

Tras ser titular en los tres primeros partidos de la Ligue1 (con doblete y asistencia al Paris FC incluido), Aubameyang fue suplente en la goleada 4-0 al Lorient del pasado sábado. En Francia se asegura que Roberto De Zerbi le reservó para estar a tope contra el Real Madrid, y es que como les ocurre a otros 'viejos rockeros' del gol, es necesario dosificarle a estas alturas para afrontar el vertiginoso ritmo de los conjuntos que disputan competición europea.

Aubameyang es la esperanza de un Olympique que, pese al último resultado, no ha empezado la competición como se esperaba. En Marsella la presión siempre es máxima con su equipo, y haber perdido dos partidos de los cuatro disputados ha provocado dudas que se esperan disipar en una Champions League que ilusiona. No porque el OM sea capaz de competirla con los favoritos, pero no olvidemos que fue campeón en la edición 1992/993, y pese a épocas mejores y otras no tanto, no deja de ser un clásico del fútbol europeo.