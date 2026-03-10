Así es el picadero de Mbappé y Ester Expósito en París: 21.000 euros la noche

Es una de las noticias del año en clave prensa rosa: Kylian Mbappé, futbolista del Real Madrid, y Ester Expósito, actriz española, están manteniendo una relación. Así lo destapó la cuenta @AQABABE al compartir varias imágenes en la que ambos aparecían juntos, mostrando una clara complicidad.

En las fotografías se les veía juntos en un restaurante con vistas a la Torre Eiffel. Horas después, ya circulaba por las redes sociales la primera imagen de ambos dándose un beso apasionado. El fin de semana terminó con la pareja siendo vista en un taxi rumbo al aeropuerto para regresar a Madrid, donde también fueron captados por las cámaras.

No fue una historia de amor de un fin de semana, ya que se llevaban conociendo desde hace un tiempo. El pasado 25 de febrero quedaron para cenar en el 'rooftop' del hotel Pullman de Madrid, en una cita en la que no pararon de darse besos.

Mbappé y Ester Expósito, cazados / SPORT

La relación entre el atacante francés y la actriz de 'Élite' está en boca de todos y desde el programa 'El tiempo justo', presentado por Joaquín Prat, desvelaron en qué hotel se hospedaron durante su breve estancia en París.

Así es el 'Le Royal Monceau'

Estuvieron en el hotel 'Le Royal Monceau', un lujoso alojamiento a pocos metros de los Campos Elíseos. En la página web señalan que "'Le Royal Monceau – Raffles Paris' es un palacio de cinco estrellas que ofrece una hospitalidad de lujo en el corazón de París".

Se trata de "una obra maestra contemporánea impregnada de elegancia parisina, además nuestras luminosas habitaciones y suites combinan sofisticación, arte y un servicio personalizado". Por otro lado, apuntan que cuentan con "restaurantes con Estrellas Michelin".

En total, el complejo cuenta con 149 habitaciones, pero ellos decidieron reservar una de las 'suites' mejores valoradas que tiene un valor de 21.000 euros la noche, según 'El tiempo justo'.

Así es el spa del hotel 'Le Royal Monceau' / Archivo

El hotel tiene un gimnasio de alto nivel, donde Mbappé podría haber entrenado, y también cuenta con un centro de spa de 1.500 metros cuadrados, con una piscina de 23 metros y tratamientos personalizados de expertos de renombre como la Dra. Barbara Sturm, 111Skin y Nooance.