Petón: "No entiendo que el Madrid se queje de los árbitros viendo la historia"

José Antonio Martín, más conocido como 'Petón', es una de esas personas que no acostumbra a dejarse cosas en el tintero. Tras una vida ligada al fútbol y un sinfín de derbis en su retina y su memoria, ahora le relata a SPORT su visión de lo que está ocurriendo esta semana, con el clima de tensión que se está levantando respecto al colectivo arbitral y el esperado partido entre Real Madrid y Atlético de Madrid centrando todas las miradas.

¿Qué tiene de especial este derbi?

Hay algo que es distinto en este derbi y es que el Atlético de Madrid llega a tono con balón y sin él. Hay un equipo muy rápido que ha sabido añadir la precisión. Tiene jugadores que tienen una velocidad especial. Delante se ha sumado a Julián, Giuliano... Son balas.

¿Las dinámicas convierten en favorito al Atlético?

Bueno, favorito no... Hay un tema de compensación, que es el propio estadio. El Madrid tiene bajas atrás, pero ha ganado, yo creo que sustancialmente también, arriba. Los buenos del Madrid están arriba y Mbappé ha alcanzado su mejor tono, por ejemplo. Hay una compensación, pero yo creo que va un poquito mejor el Atlético de Madrid en cuanto a sensaciones colectivas.

¿Y qué piensas del clima de tensión que se ha generado estos días? Porque claro, todas las miradas se van a centrar en el sábado, nueve de la noche, Santiago Bernabéu.

Ya hace mucho tiempo que los partidos se condicionan de una manera distinta con la entrada de las redes sociales. Se utiliza de una manera tremenda y no son campañas improvisadas. Con toda seguridad, cada cual hubiera utilizado sus armas, pero yo creo que aquí se ha llegado a la máxima exageración esta semana. Pero hace tiempo ya que se viene utilizando esto como herramienta del fútbol. Lo malo es que los árbitros sean sensibles a estas presiones. Vamos a ver...

Petón, en El Chiringuito / EL CHIRINGUITO

¿Entiendes la postura del Madrid?

Es que es la que viene utilizando ya desde hace muchísimo tiempo. Lo que no entiendo de ningún modo es esa queja del Madrid respecto a los árbitros si lo hace por comparación y viendo la historia. Yo siempre me remito a las fechas importantes. Un partido ante el Espanyol es muy importante, pero es uno más en la liga. Hablemos de los partidos trascendentes. El último gran compromiso que han tenido estos dos equipos (Atlético y Real Madrid) es la final de Milán 2015. Estamos hablando de un partido definitivo que te da un trofeo. En ese partido, el único gol legal lo marcó el Atlético de Madrid. Hubo un penalti flagrante de Ramos, una expulsión como la de la jugada de Mbappé el otro día con Carlos Romero... Si vamos a la queja, hagámoslo en los días trascendentes.

Antes has dicho que estas campañas no son improvisadas. ¿Te parece casualidad el momento de las quejas del Madrid?

No digo que sea casualidad. Lo del otro día es una acción concreta en la que el Real Madrid tiene toda la razón en juzgarla de otra manera. Para mí, eso es tarjeta roja. El Real Madrid tiene más armas, tiene una televisión propia, etc. Y las utiliza con más potencia, pero todo el mundo prepara los partidos, prepara a su afición, manda mensajes cuando son partidos importantes... Todo el mundo.

¿Te da miedo que todo esto influya en el colegiado el encuentro?

No, no me da miedo. Nunca creo haber tenido miedo para un partido de fútbol. Lo que sucede es que los seres humanos somos sensibles a la opinión exterior, a la presión de afuera, y hay algunos árbitros que son más sensibles que otros que son menos sensibles. El primer partido que ha sido pitado por un árbitro después de las quejas del Real Madrid, el de Leganés el otro día en Copa, lo pitó Alberola Rojas y estuvo perfecto. Hay árbitros que demuestran que no, ya veremos el sábado.

Un Atlético de Madrid candidato a todo

¿Eres optimista de cara a las opciones del Atlético en Liga?

Yo soy optimista este año de cara al Atlético, porque insisto, tiene una plantilla, que no un equipo, muy rápida. Los once que salen en el primer partido de Liga no son nunca los once que juegan en el último partido como titulares. El Atlético de Madrid ha tenido esta temporada la fortuna de añadir a futbolistas como Javi Galán, que estuvo en Huesca y yo participé en que fuera a Huesca, o Giuliano Simeone, al que veía ya en el filial, jugando con Manu Lama todas las semanas.

¿Es candidato el Atlético a ganarlo todo?

Para mí el Atlético es candidato al título en cualquier competición en la que compita este año. Lo más fácil es que no gane nada, porque solo gana uno, pero ya ha presentado su candidatura. Ha ganado en París con 10, ha ganado en Montjuic y lo ha hecho entendiendo al Barça... Al Barça para ganarle hay que entenderlo, entender cómo jugarle. Si le quieres jugar abierto, como le ha jugado al Valencia dos veces seguidas, te va a destrozar porque nadie mueve el balón como el Barça. Esos niños, ese Cubarsí desde atrás, no hay defensa en el mundo que mueva el balón así. Es imposible, no lo vas a encontrar y parece que van silbando por el campo. Y delante está Lamine...

Lamine Yamal ha sido un puñal para el Barça / Valentí Enrich

¿Qué opinas de Lamine?

Un escándalo. Un escándalo asombroso. Yo no he visto a ningún futbolista de esa edad nunca, en mi vida, hacer las cosas que hace. Yo a Pelé lo conocí cuando él tenía 30 años, no con 17 cuando seguramente también tenía que ser bueno. De los que yo he visto, Diego Armando Maradona, Messi... Con 17 que tiene ahora, a nadie, a nadie nunca.

Volviendo al derbi, ¿crees que sería un error de Ancelotti jugar con los cuatro arriba?

Es que eso te lo decide una jugada. Si el Real Madrid tiene la fortuna de marcar y adelantarse y luego es capaz de jugar con esos, pero pidiéndoles un mínimo retorno hasta medio campo para juntarse... El Atlético va a tener que ir a un ataque más descarado y la velocidad de esos cuatro puede hacerles daño. Si yo fuera a jugar un partido entre grandes, intentaría siempre poblar el centro del campo. Ahí se ganan los partidos. El Barça le ha ganado al Madrid en el Bernabéu y en Arabia Saudí jugando con más gente en el centro del campo.

¿Qué jugador puede ser más determinante en el derbi en clave Atlético?

Es que fíjate cómo está rotando toda la temporada. Y eso me encanta. Puede salir Sorloth y decidirte un partido solo, o Correa. En los últimos lo está haciendo Giuliano, no falla nunca y el jefe del equipo es Griezmann... Todos tienen mucho que decir.

Y en clave Madrid, ¿quién es más difícil de parar?

El Atlético ha parado bien a Vinicius normalmente y lo ha hecho bien con diferentes jugadores, pero bueno, hay dos que son Bellingham y Mbappé, que son tremendos. Primero se trata de ser precisos, esconderles la pelota y luego atacarles arriba. Yo creo que el Madrid tiene un problema de salida de balón porque no es lo mismo presionar con Julian Álvarez a Asencio que hacerlo a Rudiger.

¿Un pronóstico para el sábado?

Bueno, puedo confundir deseo con realidad ahí, pero... Yo creo que ganará el que marque primero.