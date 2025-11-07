Petit: "A Vinicius le diría: si no estás contento en el Madrid, vete a un club pequeño a ser la estrella"

El exfutbolista Emmanuel Petit se explayó sobre la situación de Vinicius en el Madrid. Para Petit, el brasileño se ha convertido en un problema en el club blanco y tiene difícil solución. El francés rajó de forma contundente sobre el comportamiento del futbolista: "Vinicius Jr. ha sido un problema en el Madrid desde que perdió el Balón de Oro ante Rodri y Kylian Mbappé se unió al club. Se queja constantemente: ‘¿Por qué siempre a mí? ¿Por qué me sustituyen? ¿Por qué no he ganado el Balón de Oro?’ Se está convirtiendo en un problema muy grave”, comentó a 'Jeffbet'.

Petit, con experiencia en muchos vestuarios, señaló que alguien debe hablar seriamente con Vinicius para hacerle ver la realidad: "Si estuviera en el vestuario con él, tendría una charla muy sincera. Le diría: ¿No estás contento en el Real Madrid, el club más grande del mundo? Pues vete a un club más pequeño y sé la estrella allí", sentenció.

El exfutbolista también se indignó por la forma de pedir disculpas del brasileño, ya que él entiende que debe hacerlo dentro del vestuario y con el entrenador y sus compañeros: "No entiendo por qué los jugadores se disculpan en las redes sociales hoy en día. Si quieren disculparse, que se lo digan al entrenador, al presidente, a sus compañeros de equipo; no es necesario que todo el mundo lo vea", indicó.

Según Petit, el seleccionador brasileño Carlo Ancelotti, exentrenador del Real Madrid, también está harto de las extravagancias de su antiguo pupilo: "Leí lo que le dijo Carlo Ancelotti. Habló con él sobre el Clásico y le dijo que Vinicius cometió un error. Si un entrenador como Ancelotti se expresa así, probablemente también esté harto del comportamiento de Vinicius".

Petit acabó asegurando que Vinicius tiene celos de Mbappé: "Mbappé es el rey. Vinicius está enfadado porque no cobra lo mismo y el equipo está construido en torno a Mbappé. Incluso Jude Bellingham se sintió frustrado al principio, pero reaccionó con más profesionalidad y ahora vuelve a marcar goles".